Киевское метро показало новые фото строительства подземки на Виноградарь

Фото: facebook.com/pg/kyivmetro

Столичный метрополитен опубликовал новые фотографии строительства подземки на жилмассив Виноградарь.

"Коллеги из "Киевметростроя" сделали несколько фото хода работ", - говорится в подписи к фото.

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В начале лета возле станции "Сырец" в подземную шахту опустили спецоборудование, при помощи которого будут рыть тоннель в сторону будущей станции "Мостицкая", рабочие уже начали заливать ее фундамент.

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Напомним, что на строительство в столице Подольско-Воскресенского моста для строительства метро на Троещину и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен. Так, на строительство метро и моста правительство планирует выделить властям столицы по 200 миллионов гривен. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

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