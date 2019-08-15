Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,25
28,25

Киевское метро показало новые фото строительства подземки на Виноградарь

Сегодня, 09:42

"Киевметрострой" сделал несколько фотографий строительных работ

Фото: facebook.com/pg/kyivmetro

Фото: facebook.com/pg/kyivmetro

Столичный метрополитен опубликовал новые фотографии строительства подземки на жилмассив Виноградарь. 

"Коллеги из "Киевметростроя" сделали несколько фото хода работ", - говорится в подписи к фото.

Реклама

В начале лета возле станции "Сырец" в подземную шахту опустили спецоборудование, при помощи которого будут рыть тоннель в сторону будущей станции "Мостицкая", рабочие уже начали заливать ее фундамент.

В тренде
В России пьяный десантник одним ударом убил "коллегу"
Фото из открытых источников

Напомним, что на строительство в столице Подольско-Воскресенского моста для строительства метро на Троещину и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен. Так, на строительство метро и моста правительство планирует выделить властям столицы по 200 миллионов гривен. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев метро Виноградарь

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В метро Киева могут временно закрыть три станции
В метро Киева могут временно закрыть три станцииТранспорт
В сети появилось видео, как в Киеве пассажиры толкают сломанный троллейбус
В сети появилось видео, как в Киеве пассажиры толкают сломанный троллейбусПроисшествия
Столичное метро избавляется от жетонов, но альтернативные способы оплаты дают сбои
Столичное метро избавляется от жетонов, но альтернативные способы оплаты дают сбоиТранспорт
Электронный билет в Киеве: как купить и пополнить в автомате (инфографика)
Электронный билет в Киеве: как купить и пополнить в автомате (инфографика)Транспорт
В Киеве временно закрыли фуникулер: что с ним происходит сейчас
В Киеве временно закрыли фуникулер: что с ним происходит сейчасТранспорт
В Киеве из-за непогоды произошло более 15 ДТП, город сковали пробки
В Киеве из-за непогоды произошло более 15 ДТП, город сковали пробкиТранспорт

Новости партнеров

Loading...