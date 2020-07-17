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Кличко прокомментировал скандал со ржавыми вантами на Подольском мосту (фото, видео)

17 июля, 13:06

Наталья Руда Наталья Руда

Мэр заявил, что развешенные на мосту канаты - старого подряда, их демонтируют

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 17 июля, прокомментировал ситуацию с Подольско-Воскресенским мостовым переходом, где ранее заметили ржавые ванты.

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В частности, в начале июня в социальных сетях сообщалось о том, что на Подольский мост привезли и начали развешивать ванты со следами ржавчины и коррозии. При этом саму установку вант до этого анонсировал сам городской глава.

"Ванты для Подольского моста, закупленные еще в 2010 году за 14 млн грн (около $1,7 млн), непригодны для использования. Такой вердикт дал немецкий производитель после их осмотра. Все эти 8 лет они пролежали на Трухановом острове под открытым небом, покрытые перегноем опавших листьев",писал Виталий Селик в Facebook, опубликовав фото.

Вместе с тем, Виталий Кличко на брифинге 17 июля показал ролик с Подольского моста, на котором шла речь о том, что развешенные на арке ржавые ванты – старые канаты подряда 2004 года, город на них не потратил якобы ни копейки. Их повесили для "измерения нагрузок по арке и на пролетные строения". Их снимут и установят новые.

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"Только что приехали 52 ванты из Гельзенкирхена. Восемь еще находятся в Роттердаме. Мы будем уже устанавливать их в ближайшие недели. Немецкие специалисты приезжают и будут контролировать установку. Интересная вещь – мост строится уже более 20 лет и многие вещи вскрываются – были куплены старые ванты, которые хранили не так как нужно и немецкая компания запретила установку. Они непригодны. Город не потерял ни копейки на покупке тех старых вант", - заявил Кличко.

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По его словам, в вопросе закупки и ненадлежащего хранения вант будут разбираться правоохранители.

Отметим, автосообщение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть в конце этого года. На нем обустроят шесть полос для движения автомобильного транспорта и два железнодорожных пути под будущее метро (на нижнем ярусе), а также проложат трубопровод. Вместе с тем, против строительства Подольского моста протестуют жители Русановских садов.

Также смотрите, как Кличко инспектировал ход работ на Подольском мосту несколько месяцев назад:

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Киев подольский мост Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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