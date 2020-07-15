Українська
$ 27,14
30,87
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Дачи под снос из-за Подольского моста: Кличко рассказал об изъятии участков на Русановских садах

15 июля, 15:09

Наталья Руда Наталья Руда

По словам мэра города, владельцы 222 дачных участков уже получили компенсации

На Русановских садах в Киеве подлежит изъятию 251 земельный участок в связи со строительством Подольско-Воскресенского мостового перехода, из-за которого местные жители ранее несколько раз выходили на акции протеста. Вместе с тем владельцы 222 дачных участков уже получили компенсации.

Реклама

Об этом на брифинге 15 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Город действует в правовом поле. Недавно в судебном порядке был решен вопрос о еще трех таких участках (по изъятию. – Ред.). Люди получили за них денежную компенсацию. В целом уже за 222 участка жители получили квартиры, другие земельные участки или денежную компенсацию. Призываю активистов Русановских садов, дачи которых подпадают под снос: прекратите сопротивляться строительству важнейшего объекта для транспортной инфраструктуры города! Подольско-Воскресенский мост нужен киевлянам. И мы его достроим", – заявил городской глава.

Он добавил, что на строительстве моста сейчас идут работы по монтажу железобетонных конструкций для заезда на мост с улицы Верхний Вал. Также устраивают гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие моста. Монтируют шумозащитные барьеры на участке Труханов остров и Русановские сады. Устанавливают основания под барьерные и перильные ограждения и столбы освещения моста.

В тренде
Водителю стало плохо за рулем: в Киеве такси с пассажиром врезалось в маршрутку (фото)

Напомним, что автосообщение через мост-долгострой планируют открыть в конце этого года. На нем обустроят шесть полос для движения автомобильного транспорта и два железнодорожных пути под будущее метро (на нижнем ярусе), а также проложат трубопровод. Длина мостового перехода от ул. Межигорской до бульвара Перова – более 10 километров.

Реклама

В 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, что происходит со столичными мостами и проверить их состояние.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев русановские сады подольский мост

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)
Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)Другие новости
Вспышка коронавируса в Киеве: на Оболони закрыли отделение Пенсионного фонда
Вспышка коронавируса в Киеве: на Оболони закрыли отделение Пенсионного фондаДругие новости
В Киеве строят новый парк возле озера (фото)
В Киеве строят новый парк возле озера (фото)Другие новости
Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицы
Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицыДругие новости
В Киеве появилась необычная скульптура с белыми медведями: фото
В Киеве появилась необычная скульптура с белыми медведями: фотоДругие новости
В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в общежитии: подробности
В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в общежитии: подробностиДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять