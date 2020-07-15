Дачи под снос из-за Подольского моста: Кличко рассказал об изъятии участков на Русановских садах

На Русановских садах в Киеве подлежит изъятию 251 земельный участок в связи со строительством Подольско-Воскресенского мостового перехода, из-за которого местные жители ранее несколько раз выходили на акции протеста. Вместе с тем владельцы 222 дачных участков уже получили компенсации.

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Об этом на брифинге 15 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Город действует в правовом поле. Недавно в судебном порядке был решен вопрос о еще трех таких участках (по изъятию. – Ред.). Люди получили за них денежную компенсацию. В целом уже за 222 участка жители получили квартиры, другие земельные участки или денежную компенсацию. Призываю активистов Русановских садов, дачи которых подпадают под снос: прекратите сопротивляться строительству важнейшего объекта для транспортной инфраструктуры города! Подольско-Воскресенский мост нужен киевлянам. И мы его достроим", – заявил городской глава.

Он добавил, что на строительстве моста сейчас идут работы по монтажу железобетонных конструкций для заезда на мост с улицы Верхний Вал. Также устраивают гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие моста. Монтируют шумозащитные барьеры на участке Труханов остров и Русановские сады. Устанавливают основания под барьерные и перильные ограждения и столбы освещения моста.

Напомним, что автосообщение через мост-долгострой планируют открыть в конце этого года. На нем обустроят шесть полос для движения автомобильного транспорта и два железнодорожных пути под будущее метро (на нижнем ярусе), а также проложат трубопровод. Длина мостового перехода от ул. Межигорской до бульвара Перова – более 10 километров.

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В 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, что происходит со столичными мостами и проверить их состояние.

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