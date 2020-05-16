Кличко рассказал, когда в Киеве могут открыть торговые центры

Большие торговые центры в Киеве надо открывать после возобновления работы метрополитена. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба мэрии.
"Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В том числе и в крупные торговые центры. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах", - сказал он.
Решение об открытии ТРЦ также будет зависеть от динамики распространения коронавируса.
"Если эпидемическая ситуация не будет ухудшаться, то открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. Надеюсь, что это произойдет до конца мая", – сказал Кличко.
Ранее Виталий Кличко показал, как столичную подземку готовят к запуску.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал инициативу мэра Киева Виталия Кличко открыть столичный метрополитен с 25 мая и вернуть в обычный режим работу наземного пассажирского транспорта с 22 мая.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк