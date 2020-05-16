Кличко рассказал, когда в Киеве могут открыть торговые центры

ТРЦ будут открыты только после возобновления работы метро

Большие торговые центры в Киеве надо открывать после возобновления работы метрополитена. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба мэрии.

"Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В том числе и в крупные торговые центры. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах", - сказал он.

Решение об открытии ТРЦ также будет зависеть от динамики распространения коронавируса.

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"Если эпидемическая ситуация не будет ухудшаться, то открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. Надеюсь, что это произойдет до конца мая", – сказал Кличко.

Ранее Виталий Кличко показал, как столичную подземку готовят к запуску.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал инициативу мэра Киева Виталия Кличко открыть столичный метрополитен с 25 мая и вернуть в обычный режим работу наземного пассажирского транспорта с 22 мая.

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