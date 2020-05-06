Кличко уточнил, как в Киеве будут ездить маршрутки и метро

Развозку людей, которые работают на частников, снова переложили на предпринимателей

Мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга в среду, 6 мая, сообщил, что столичный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме как минимум до 22 мая.

Также столичный глава напомнил, что Киевский метрополитен будет открыт только по отдельному распоряжению Кабмина.

"Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районе, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта, а бизнес, который начинает сейчас работу, также должен решить вопрос с подвозом сотрудников к месту работы. Метро, как я уже неоднократно говорил, откроется по решению правительства и это будет не сразу", - сказал Кличко.

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Мэр также уточнил, что пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь с началом ослабления карантина.

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Напомним, столичная подземка закрыта на карантин с вечера 17 марта. При этом даты открытия метро назывались разные – вплоть до середины лета.

Отметим, что в сфере общепита в Киеве уже несколько ослабили ограничения – кофейням и киоскам можно продавать еду и кофе на вынос. Кроме того, в столице постепенно открываются рынки.

Как уже писали новости "Сегодня", карантин в Украине продлили до 22 мая:

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