Карантин в Киеве: названо время, когда закроют метро

Столичный метрополитен приостановит работу с 23:00 17 марта до 3 апреля. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Друзья! Киев живет в условиях жестких ограничительных мер. Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и постановлению Кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23:00 Киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", – сообщил Кличко.

Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

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Мэр призвал киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих – пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Отметим, что с 18 марта, согласно решению Кабмина, в Киеве, как и по всей Украины, будут прекращены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Также общественный транспорт будет перевозить не более 10 пассажиров одновременно.

Напомним, что в Киеве на данный момент зафиксировано два случая инфицирования коронавирусом.

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