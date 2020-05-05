Возвращение уличного кофе: как работают киоски на Крещатике и Позняках (фото)

В Киеве заработали киоски по продаже кофе. Напомним, власти с сегодняшнего дня разрешили торговцам продавать кофе на вынос. В парке "Позняки" открылись сразу три киоска, которые были закрыты на время карантина. Любители кофе выстроились в очередь за напитком. По словам покупателей, цены на кофе и кофейные напитки с разными добавками не изменились, оставшись такими же, как и до карантина.

"Я не покупала кофе в парке уже почти два месяца, но хорошо знаю бариста из этой торговой точки. Поэтому доверяю ему. Он очень позитивный парень – работает в маске и в перчатках", – рассказала Оксана, местная жительница.

А вот киевлянин Олег, заметив очередь к киоску возмутился:

"Я считаю, что сейчас рано расслабляться и разрешать подобную торговлю. Люди уже устали от карантина и стали очень смелыми... Можно было бы потерпеть и до 22 мая, чтобы не позволить вирусу распространяться".

Тем не менее, многие жители Позняков, покупали кофе и шли на прогулку к соседнему озеру. Некоторые пили его прямо в парке на лавочке, хотя посещение парков пока находиться под запретом.

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Кстати, открылись первые кофейные киоски на Майдане и Крещатике. Те, кто пробовал тут кофе, говорят, что цены на напиток не изменились, а баристы соблюдают все санитарные нормы и требования КГГА.

Напомним, затянувшийся карантин – Кабмин продлил его до 22 мая – уже внес жесткие коррективы в работу МАФов и киосков по городу. Сайт "Сегодня" узнавал, как выживают работники и владельцы небольших торговых точек в Киеве.

Также мы писали, что Кабмин запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии, что стало возможным благодаря снижению Национальным банком учетной ставки. Тем временем в Киеве запустили флешмоб в поддержку малого и среднего бизнеса украинских ветеранов.

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