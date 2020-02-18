Места хватит на всех: в Киеве появилась карта частных парковок

Здесь можно оставить машину, не боясь, что ее эвакуируют

Иллюстрация / Фото: Данил Павлов, Pixabay

"Киевтранспарксервис" подготовил список 59 коммерческих паркингов на 14 600 мест, на которых можно оставить свой автомобиль, не боясь, что его эвакуируют с улиц города.

Список парковок и их расположение можно найти на сайте парковочного ведомства. Многие из них размещены в центре, немало парковок и на окраинах.

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Список частных парковок можно найти по ссылке https://parkservis.kiev.ua/services/komerciyni-parkingy, а карту – https://parkservis.kiev.ua/services/karta-maydanchykiv. Отметим, что при наведении курсора на обозначение паркинга на карте, можно узнать, сколько на нем мест и какой на нем действует тариф.

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Ранее мы писали, что в Киеве пытаются решить проблему с местом под штрафплощадки, куда увозят эвакуированные с улиц города автомобили нарушителей. Площадок критически не хватает для эффективной работы по эвакуации авто.

Имеющиеся в городе две штрафплощадки находятся в подчинении Главного управления Национальной полиции в Киеве. Правоохранители охраняют и обслуживают эти площадки, на правом берегу – на улице Туполева, и на левом берегу – на улице Гната Хоткевича. Обе равно удалены от центра города. Эвакуатору из городского центра, учитывая существующий жесткий трафик и пробки, нужно потратить не меньше полутора часов, чтобы отвезти туда автомобиль. При этом тратится большое количество топлива.

Новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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