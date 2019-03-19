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Метро на Троещину: Кличко озвучил главные проблемы

Сегодня, 14:23

Без завершения строительства Подольско-Воскресенского моста о метро на Троещину не может быть и речи

Фото: Facebook Виталия Кличко
Фото: Facebook Виталия Кличко.
Метро на Троещину: Кличко озвучил главные проблемы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0dd/942/5c90dd942626f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0dd/942/5c90dd942626f.jpg Транспорт Без завершения строительства Подольско-Воскресенского моста о метро на Троещину не может быть и речи

Для строительства метро на Троещину в Киеве необходимо достроить Подольско-Воскресенский мост, другого варианта быть не может, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 19 марта, инспектируя строительство новых станций метро.

По его словам, на сегодняшний день строительство моста продолжается, а летом "все киевляне заметят, что работы идут". Он уточнил, что за два года необходимо сделать автосообщение между левым и правым берегами Днепра.

Также Кличко добавил, что кроме первых двух станций ("Мостицкая" и "Проспект Правды") Сырецко-Печерской линии метрополитена планируется построить еще две – "Виноградарь" и "Маршала Гречко". По данным пресс-службы КГГА, протяженность нового участка из четырех станций будет почти 7,5 километра. Также построят новое электродепо, поскольку длина линии превышает 20 км.

Развитие линии предусмотрено от станции "Сырец" в направлении пересечения улиц Белицкая и Северо-Сырецкая, далее по улице Межевой до пересечения с проспектом Правды с перспективой дальнейшего продолжения этой линии до площади Тараса Шевченко. Введение их в эксплуатацию позволит перевозить по этой ветки метро 34 тыс. пассажиров в час. Общая стоимость строительства 4 станций составит, по расчетам на сегодня, более 11 млрд гривен.

При этом Кличко спустился в монтажную шахту на глубину 40 метров, с помощью которой будут спускать и поднимать строительное оборудование.

Ранее сообщалось, что общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена на жилмассив Виноградарь оценивается в 6 млрд гривен.

Также напомним, что на строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до Виноградаря 19 марта побывал президент Петр Порошенко.

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Тег строительство, Киев, метро, Кличко

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