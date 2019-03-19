Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко побывал на строительстве метро на Виноградарь: опубликованы фото

Сегодня, 13:11

Две станции метро – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – обойдутся в 6 миллиардов гривен

Порошенко побывал на строительстве метро на Виноградарь: опубликованы фото Политика Две станции метро – «Мостицкая» и «Проспект Правды» – обойдутся в 6 миллиардов гривен

Президент Украины Петр Порошенко сегодня принял участие в презентации проекта строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до Виноградаря, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент обсудил с присутствующим на мероприятии мэром Киева Виталием Кличко строительство метро на Троещину, и отметил, что активизировались работы на Подольско-Воскресенском мосту

"Началось строительство и реконструкция путепроводов, строительство окружной дороги. И этого ждут и киевляне, и жители Киевской области … Как только что доложили – общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" оценивается в 6 млрд грн. Мы уже четко знаем, что совместными усилиями государства и города этот проект будет профинансирован", – заявил Порошенко и подчеркнул, что этими станциями ежесуточно будут пользоваться более 150 тыс. киевлян.

Читайте также

Напомним, недавно премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Киеву будет предоставлена финансовая поддержка в размере 400 миллионов гривен на продолжение строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода и метро на Виноградарь. Он пообещал дать соответствующие поручения Министерству финансов и Министерству инфраструктуры.

Как сообщалось, сегодня на том же мероприятии мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда откроют метро на Виноградарь. В то же время киевский градоначальник отметил, что долгожданного метро на Троещину не будет еще в течение четырех-пяти лет.

Также Порошенко рассказывал, что Россия гибридными атаками пыталась парализовать работу метро. Глава государства напомнил, как в феврале 2014-го была парализована работа метрополитена в Киеве, когда было якобы "заминировано" более 200 раз станции метро.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, метро, Порошенко, Виноградарь

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко побывал на строительстве метро на Виноградарь: опубликованы фото". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снос Шулявского моста: почему "забраковали" развязку Петрука

15 марта, 12:23

Строители сетуют, что забивать сваи пришлось бы вплотную к эскалаторам на станции метро

На станции метро "Левобережная" в Киеве под поезд упал мужчина

14 марта, 09:58

Мужчину оперативно подняли с рельс, его жизни ничего не угрожает

В столичном метро непривычно встречали первый день весны

1 марта, 22:48

В столичном метро делают все, чтобы создать весеннее настроение

"Минирование" метро в Киеве: для пассажиров закрыли два пересадочных узла и четыре станции

18 февраля, 13:25

Сейчас для пассажиров закрыли "Театральную", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта"

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

"Люблю больше жизни": София Ротару показала своего мужчину

Врач Началовой назвал причиной смерти певицы роковую случайность

Когда наступает биологическая старость человека?

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

«Сердце рыдает»: звезды не могут смириться со смертью Началовой
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови