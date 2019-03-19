Порошенко побывал на строительстве метро на Виноградарь: опубликованы фото
Две станции метро – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – обойдутся в 6 миллиардов гривен
Президент Украины Петр Порошенко сегодня принял участие в презентации проекта строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до Виноградаря, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент обсудил с присутствующим на мероприятии мэром Киева Виталием Кличко строительство метро на Троещину, и отметил, что активизировались работы на Подольско-Воскресенском мосту
"Началось строительство и реконструкция путепроводов, строительство окружной дороги. И этого ждут и киевляне, и жители Киевской области … Как только что доложили – общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" оценивается в 6 млрд грн. Мы уже четко знаем, что совместными усилиями государства и города этот проект будет профинансирован", – заявил Порошенко и подчеркнул, что этими станциями ежесуточно будут пользоваться более 150 тыс. киевлян.
Напомним, недавно премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Киеву будет предоставлена финансовая поддержка в размере 400 миллионов гривен на продолжение строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода и метро на Виноградарь. Он пообещал дать соответствующие поручения Министерству финансов и Министерству инфраструктуры.
Как сообщалось, сегодня на том же мероприятии мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда откроют метро на Виноградарь. В то же время киевский градоначальник отметил, что долгожданного метро на Троещину не будет еще в течение четырех-пяти лет.
Также Порошенко рассказывал, что Россия гибридными атаками пыталась парализовать работу метро. Глава государства напомнил, как в феврале 2014-го была парализована работа метрополитена в Киеве, когда было якобы "заминировано" более 200 раз станции метро.
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