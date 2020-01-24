Кличко уточнил, когда откроют новые станции метро на Виноградарь в Киеве

По словам мэра столицы, станции "Мостицкая" и "Проспект Правды" будут построены, как и планировалось, до конца 2021 года

Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал сообщения в СМИ о том, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветки столичного метрополитена (метро на Виноградарь), которые планировалось завершить до конца 2021 года, откладываются на год. По словам столичного главы, который 24 января посетил стройку, работы по строительству метро идут по графику и новые станции откроются вовремя.

"В последнее время было много спекуляций, якобы работы застопорились, якобы станции не откроют в установленные сроки. Представитель "Киевметростроя" сейчас заверил, что все работы идут по графику. Город выполняет все свои обязательства. И наша задача перед киевлянами – до конца 2021 открыть две новые станции метро на Виноградарь", – цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Кличко уточнил, что несмотря на информацию о "внутреннем корпоративном конфликте в ПАО "Киевметрострой", город делает все необходимое, чтобы чьи-то бизнес-интересы не повлияли на строительство двух новых станций на Виноградарь".

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Напомним, что стоимость строительства двух станций – около 6 млрд грн. Из них город уже выделил 4 млрд грн. Планируется, что две новые станции будут перевозить больше 90 тысяч пассажиров в сутки. Длина участка метро для двух новых станций – 3,7 километра.

Отметим, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь было предусмотрено 760 млн грн.

При этом не так давно вокруг строительства подземки на Виноградарь разгорелся новый скандал.

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