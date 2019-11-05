Метро на Виноградарь в Киеве: как идет строительство (фото)

Станции "Мостицкая" и "Проспект Правды" обещают открыть к концу следующего года

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Строительство метро на Виноградарь продолжается. Две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – обещают построить и ввести в эксплуатацию к концу 2021 года.

"Город выполняет все обязательства для строительства этих двух станций метро. Финансирование есть", – завил сайту "Сегодня" мэр Киева Виталий Кличко.

Он не исключает трудности с финансированием из-за желания правительства изъять из горбюджета Киева почти 4 миллиарда гривен.

"В случае изъятия этих средств могут возникнуть проблемы с запуском многих инфраструктурных проектов в городе. Я считаю, что такое изъятие средств из горбюджета несправедливо. Нам необходимо ремонтировать улицы Киева, транспортные развязки, строить метро. Недостойное количество средств из-за этого изъятия не позволит осуществить все запланированное в нормальном режиме", – сказал нам мэр Киева Виталий Кличко.

В тоже время он заверил, что город будет делать все возможное, чтобы новые станции были построены в срок. Кстати, уже в декабре на стройплощадке метрополитена будет смонтирован щит, где будет тоннель с перекрестка Северно-Сырецкой и Межевой в сторону станции метро "Сырец".

На данном участке работает 300 рабочих. Тут уже ведутся подготовительные работы для установки проходческого щита, который будет рыть тоннель.

Напомним, общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

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