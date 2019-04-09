Многочисленные ДТП и ремонт дорог в Киеве: на каких улицах пробки

Традиционно в утренних тянучках застыла Большая Окружная, проспект Победы и мосты через Днепр

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

Многочисленные ДТП и ремонт дорог в Киеве: на каких улицах пробки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f78/7bb/5c8f787bb8505.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f78/7bb/5c8f787bb8505.jpg 2019-04-09T09:23:51+03:00 Транспорт Традиционно в утренних тянучках застыла Большая Окружная, проспект Победы и мосты через Днепр

Утром во вторник, 9 апреля, в столице наблюдаются серьезные пробки. Согласно данным сервиса Google Maps, в городе зафиксировано более 10 ДТП.

Критическая ситуация утром на проспекте Бажана и на Южном мосту в сторону правого берега. Отметим, что с 09:00 до 17:00 во вторник на эстакаде (выезд со Столичного шоссе в направлении просп. Бажана) частично ограничено движение в связи с ремонтом покрытия.

Движение в сторону правого берега на Дарницком шоссе и на Дарницком мосту также парализовано тянучками. Такая же ситуация на Днепровской набережной и на мосту Патона, заблокирован и проспект Соборности, а недалеко от Дарницкой площади произошла авария.

Мост Метро Свободен, однако на подъезде к нему заторы на Броварском проспекте.

Севереный мост пока что без пробок, однако на Троещине произошло уже три ДТП.

Также в пробках застыла Большая Окружная в сторону Борщаговки, традиционно в тянучках проспект Победы от станции метро "Житомирская" до "Шулявской". Проблемы с движением также есть и на улице Вадима Гетьмана.

В центре хуже всего обстоят дела на Подоле. В пробках – Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская. На Хорива произошло два ДТП и еще одно – на Почайнинской.

Напомним, в марте было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж. "Сегодня" узнали, что уже разобрали и как без него чувствуют себя водители и пешеходы.

Мы писали, что полностью разобрать мост планируют до середины апреля, после чего начнут строить новый. На ул. Довженко уже завезли стройматериалы — бетонные плиты и кольца. Проспект Победы полностью перекрывать не будут.

Также мы сообщали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод. При этом смотрите, как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета.

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