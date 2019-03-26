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Снос Шулявского моста в Киеве: проспект Победы обещают не перекрывать

Сегодня, 08:54

Возле станции метро "Шулявская" уже демонтировали 32 железобетонные балки

Демонтаж. Возле станции метро «Шулявская» уже начали разбирать пролеты моста
Демонтаж. Возле станции метро «Шулявская» уже начали разбирать пролеты моста. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Снос Шулявского моста в Киеве: проспект Победы обещают не перекрывать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9ca/d34/5c99cad34894a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9ca/d34/5c99cad34894a.jpg Транспорт Возле станции метро "Шулявская" уже демонтировали 32 железобетонные балки

Десять дней назад было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж. "Сегодня" узнали, что уже разобрали и как без него чувствуют себя водители и пешеходы.

Работы идут круглосуточно. Под мостом со стороны ул. Гетьмана закрыли выход из подземного перехода и демонтировали металлические подпорки. Здесь вчера балки моста дробил огромный гидромолот. Возле станции метро "Шулявская" уже демонтировали 32 железобетонные балки.

"Большие обломки конструкции путепровода вывозят на полигон подрядчика на улице Народного Ополчения. Там их дробят и отдают на утилизацию", — рассказывает "Сегодня" главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник.

Строительный мусор ежедневно вывозят 15 самосвалов. 

Процесс. Работы кипят с обеих сторон от проспекта Победы
Процесс. Работы кипят с обеих сторон от проспекта Победы Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Ожидаемого транспортного коллапса не произошло, масштабные пробки возле перекрытого путепровода не появились. Проезд по направлению с Караваевых дач на Петровку и наоборот сейчас занимает 5-15 минут, тогда как раньше можно было застрять в пробке на 20-30 минут и дольше. Не довольны только те, кто регулярно ездит по проспекту Победы. Там из-за нового светофора увеличилось время проезда. 
Есть жалобы и на объездные пути. Например, на отсутствие светофора на перекрестке улиц Выборгской и Гетьмана.

"Движение по Выборгской со стороны Гарматной сделали односторонним. И теперь, чтобы выехать с Выборгской на Гетьмана, водителям нужно 10-15 минут ждать, пока пройдут пешеходы. Здесь нужен временный светофор, чтобы не появлялись тянучки", — говорит водитель такси Максим Гурилев.

Спецтехника. Мост сносят с помощью гидромолота и экскаваторов
Спецтехника. Мост сносят с помощью гидромолота и экскаваторов Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Изначально устанавливать светофорный объект здесь не планировали. Но, по словам Здольника, на одном из последних рабочих совещаний это решение изменили, и светофор таки будет. Еще одна проблема на Выборгской - припаркованные автомобили. Из-за них количество полос реально меньше. В то же время на ул. Смоленской расчистили стихийную парковку и с помощью разделительных столбиков организовали двухстороннее движение. 

Пешеходы же недовольны отсутствием асфальта на тротуаре, который ведет от ул. Гетьмана к подземному переходу на проспект Победы. 

Замглавы КГГА Дмитрий Давтян напомнил, что полностью разобрать мост планируют до середины апреля, после чего начнут строить новый. На ул. Довженко уже завезли стройматериалы — бетонные плиты и кольца. Проспект Победы полностью перекрывать не будут.

"В ближайшее время будет только частичное перекрытие в ночное время для демонтажа балок над проезжей частью. Еще раз ограничим движение на пару часов в июле-августе, когда будут собирать новые конструкции", — сообщил Давтян.

Напомним, ранее мы писали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод.

Как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета – смотрите в видео "Сегодня".

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Тег транспорт, Киев, проспект победы, шулявский мост

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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