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На дорогах Киевской области с 1 июня ограничат движение грузовиков

24 мая, 13:31

Такие меры вводятся с целью сохранения дорожного покрытия

Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua.

На автодорогах Киевской области с 1 июня вводится сезонное ограничение движения для грузовиков, сообщает пресс-центр Службы автодорог региона.

"С целью сохранения дорожного покрытия дорог во время жаркого периода при температуре воздуха выше +28°С вводится временное ограничение в движении тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 10:00 до 22:00 часов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения в Киевской области", – говорится в сообщении.

Для информирования водителей, на этот период, на автодорогах государственного значения будут установлены временные запретительные дорожные знаки 3.15 "24 т" и 3.16 "7 тс" с табличками 7.4.4 "10.00-22.00" и "t> +28 °С".

Во время действия ограничений водители большегрузных транспортных средств могут пользоваться площадками для отдыха и стоянки автотранспорта, которые обозначены соответствующими дорожными знаками, а также стоянками у придорожных пунктов сервиса.

Ранее сообщалось, что на Бориспольской трассе под Киевом водитель микроавтобуса Mercedes Viano на скорости врезался в грузовик Renault Magnum.


Также напомним, что в столице возле станции метро "Сырец" Skoda влетела в грузовик "Киевпасстранс" и опрокинула ее.

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Тег дороги, киевская область, ограничения

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