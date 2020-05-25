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На левом берегу Киева остановились трамваи: в чем причина (фото)

25 мая, 16:51

Александр Марущак

Возле остановки выстроились вереницы из трамваев

На левом берегу Киева сегодня утром, 25 мая, остановились трамваи. ЧП произошло на столичных Позняках. На проспекте Григоренко собралась вереница из нескольких трамваев.

По словам одного из водителей, сломался токоприемник, и он ждут ремонтную бригаду. На остановках транспорта собралось достаточного много пассажиров, которые ожидали транспорт под дождем.

"Задерживается движение трамваев №8 по проспекте Григоренко – Торговый центр в направлении станции метро "Лесная" по техническим причинам. На место направлены ответственную службу предприятия", – сообщает сайт коммунального предприятия "Киевпастранс".

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Движение трамваев было восстановлено в 09:00. Трамваи маршрута №8 ездят, но с отклонением от графика.

Ранее в Киеве после длительного карантина в обычном режиме заработал общественный транспорт. Маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы начали курсировать в столице еще 23 мая, а вот подземка начала работу только сегодня, 25 мая. Для столичных пассажиров в связи с эпидемией коронавируса ввели ряд ограничений.

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транспорт трамваи общественный транспорт киевпастранс

Источник: Сегодня

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