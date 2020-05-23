Как заработал транспорт в Киеве: требуют маски и рекламируют отдых в Крыму

Сегодня в Киеве впервые за время карантина в обычном режиме начал работать общественный транспорт. Как сообщил "Киевпастранс", перевозки возобновились при условии, что в салоне будут находиться столько пассажиров, сколько там предусмотрено мест для сидения. Также транспортники сообщили, что перевозиться будут только пассажиры, имеющие средства индивидуальной защиты.

Очередь на автобусной остановке возле станции метро "Черниговская". Фото: "Сегодня"

Корреспонденты "Сегодня" проверили, как в новых условиях перевозят киевлян маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы. Мы побывали на тех остановках, где пассажиропоток обычно исчисляется сотнями, а то и тысячами в будние дни.

Утром 23 мая еще не все водители и кондукторы знали, что с 12:00 проезд разрешен без спецпропусков.

"Наш начальник утром сказал, что вроде бы ограничения пока остаются в силе, поэтому пускать буду только по пропуску", – в недоумении рассказал нам кондуктор автобуса №118, курсирующего по маршруту "Станция метро Черниговская – станция метро Политехнический институт".

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В то же время водители маршруток приехали за пассажирами на остановки, не дожидаясь полудня.

"Два месяца просидели без работы, а сегодня у нас и пассажиров репетиция нормальной жизни, – с ноткой юмора говорит водитель одной из маршруток, ожидающей пассажиров на крупной развязке по улице Братиславской на левом берегу Киева. – Пускать буду только тех, кто в масках. Не хочется, чтобы за такое нарушение оштрафовали. Но пассажиров сегодня не так и много – сегодня выходной, накрапывает дождь и много людей просто не знают, что мы уже работаем".

Его коллега, ожидающий своей очереди, серьезно заявил:

"Из-за того, что пассажиров мало, я уже в соцсетях написал объявление, что, мол, все, мы работаем. Кто-то в комментариях даже пошутил: ура, маршрутки восстали из пепла. Еще один из комментаторов как-то зло добавил, мол, дожились, что радуемся маршруткам".

По словам водителей, за время карантина многие из их коллег нашли себе новую работу.

"Выживать надо же было как-то. Многие уже не планируют возвращаться на маршруты, так что ожидается дефицит водителей", – рассказали нам маршрутчики.

За 7 минут погрузки и в одну, и во вторую маршрутку зашло не более, чем по 10 пассажиров. Несмотря на то, что на дверях микроавтобуса висело объявление с надписью "Вход без масок строго запрещен", некоторые пассажиры зашли в салон без средств защиты, расплатились за проезд и только потом надели маски.

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В трамваях на левом берегу пассажиров было поболее.

"Сегодня у нас как маленький праздник, есть работа, "зайцев" в салоне нет, все с удовольствием покупают талончики", – пооткровенничала с нами кондуктор трамвая №22.

Впрочем, как мы заметили, многие пассажиры даже после 12:00 робко спрашивали у кондукторов и водителей, можно ли заходить без пропуска.

"Конечно, заходите. И даже проезд не подорожал", – с улыбкой на лице ответила водитель одного из трамваем группе пассажиров, входящих через переднюю дверь.

У нескольких пассажиров мы поинтересовались о цели поездки в продолжающийся карантин.

"Рядом с моим домом нет крупного магазина, где цены все-таки ниже. Планирую закупить продуктов на неделю, нести в руках полную сумку тяжело, поэтому и еду в крупный маркет, чтобы и назад на трамвае вернуться", – говорит один из пенсионеров.

Седовласая женщина, сидевшая рядом, деловито добавила: "Был бы транспорт, а дела всегда найдутся".

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Как оказалось, и на левом, и на правом берегах Киева на некоторых автобусных остановках, несмотря на субботу, все же были очереди. Но после полудня они начали уменьшаться.

В "воскресших" маршрутках не обошлось и без мелких споров. Некоторые водители не хотели брать пассажиров, которые платили за проезд крупными купюрами.

"Вот где я тебе возьму сдачу с 500 гривен, если только выехал на маршрут? Ищи другую купюру или выходи", – ворчал водитель маршрутки, курсирующей по улице Братиславской.

В еще в одной маршрутке (№242), перевозящей пассажиров с Лесного массива к Индустриальному мосту, пассажиры заметили рекламу туров в аннексированный Крым.

В киевских маршрутках рекламируют поездки в аннексированный Крым

"Понятно, что на рекламе зарабатывают, но хоть бы постеснялись рекламировать крымский отдых в Киеве", – буркнул один из пассажиров в сторону водителя.

Запуск наземного транспорта в Киеве стал одной из обсуждаемых тем в соцсетях. Активист Алексей Павловский написал на своей странице, что пришлось проехать в столичном троллейбусе №12 (курсирует от станции метро Васильковская к центральному железнодорожному вокзалу).

"В троллейбусе не то что санитарную работу не проводили, его не мыли недели три. Окна и сиденья в пылюке в полсантиметра (на фото можно рассмотреть следы). На вопрос водителю о том, проводили ли санитарные мероприятия, тот ответил, что пока что нет. Жители Киева благодарят за заботу!".

Фото со страницы Алексея Павловского в соцсети

На этот пост отреагировал замглавы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Исполнение и контроль по прописанным противоэпидемиологическим нормам – ответственность органов местного самоуправления. Передаю эту инфу в анализ обращений на горячую линию", – прокомментировал Виктор Ляшко.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", после того, как в Киеве заработал наземный общественный транспорт, власти назвали условия, при которых начнутся перевозки пассажиров в столичном метро.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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