Как заработал транспорт в Киеве: требуют маски и рекламируют отдых в Крыму

Сегодня в Киеве впервые за время карантина в обычном режиме начал работать общественный транспорт. Как сообщил "Киевпастранс", перевозки возобновились при условии, что в салоне будут находиться столько пассажиров, сколько там предусмотрено мест для сидения. Также транспортники сообщили, что перевозиться будут только пассажиры, имеющие средства индивидуальной защиты.
Корреспонденты "Сегодня" проверили, как в новых условиях перевозят киевлян маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы. Мы побывали на тех остановках, где пассажиропоток обычно исчисляется сотнями, а то и тысячами в будние дни.
Утром 23 мая еще не все водители и кондукторы знали, что с 12:00 проезд разрешен без спецпропусков.
"Наш начальник утром сказал, что вроде бы ограничения пока остаются в силе, поэтому пускать буду только по пропуску", – в недоумении рассказал нам кондуктор автобуса №118, курсирующего по маршруту "Станция метро Черниговская – станция метро Политехнический институт".
В то же время водители маршруток приехали за пассажирами на остановки, не дожидаясь полудня.
"Два месяца просидели без работы, а сегодня у нас и пассажиров репетиция нормальной жизни, – с ноткой юмора говорит водитель одной из маршруток, ожидающей пассажиров на крупной развязке по улице Братиславской на левом берегу Киева. – Пускать буду только тех, кто в масках. Не хочется, чтобы за такое нарушение оштрафовали. Но пассажиров сегодня не так и много – сегодня выходной, накрапывает дождь и много людей просто не знают, что мы уже работаем".
Его коллега, ожидающий своей очереди, серьезно заявил:
"Из-за того, что пассажиров мало, я уже в соцсетях написал объявление, что, мол, все, мы работаем. Кто-то в комментариях даже пошутил: ура, маршрутки восстали из пепла. Еще один из комментаторов как-то зло добавил, мол, дожились, что радуемся маршруткам".
По словам водителей, за время карантина многие из их коллег нашли себе новую работу.
"Выживать надо же было как-то. Многие уже не планируют возвращаться на маршруты, так что ожидается дефицит водителей", – рассказали нам маршрутчики.
За 7 минут погрузки и в одну, и во вторую маршрутку зашло не более, чем по 10 пассажиров. Несмотря на то, что на дверях микроавтобуса висело объявление с надписью "Вход без масок строго запрещен", некоторые пассажиры зашли в салон без средств защиты, расплатились за проезд и только потом надели маски.
В трамваях на левом берегу пассажиров было поболее.
"Сегодня у нас как маленький праздник, есть работа, "зайцев" в салоне нет, все с удовольствием покупают талончики", – пооткровенничала с нами кондуктор трамвая №22.
Впрочем, как мы заметили, многие пассажиры даже после 12:00 робко спрашивали у кондукторов и водителей, можно ли заходить без пропуска.
"Конечно, заходите. И даже проезд не подорожал", – с улыбкой на лице ответила водитель одного из трамваем группе пассажиров, входящих через переднюю дверь.
У нескольких пассажиров мы поинтересовались о цели поездки в продолжающийся карантин.
"Рядом с моим домом нет крупного магазина, где цены все-таки ниже. Планирую закупить продуктов на неделю, нести в руках полную сумку тяжело, поэтому и еду в крупный маркет, чтобы и назад на трамвае вернуться", – говорит один из пенсионеров.
Седовласая женщина, сидевшая рядом, деловито добавила: "Был бы транспорт, а дела всегда найдутся".
Как оказалось, и на левом, и на правом берегах Киева на некоторых автобусных остановках, несмотря на субботу, все же были очереди. Но после полудня они начали уменьшаться.
В "воскресших" маршрутках не обошлось и без мелких споров. Некоторые водители не хотели брать пассажиров, которые платили за проезд крупными купюрами.
"Вот где я тебе возьму сдачу с 500 гривен, если только выехал на маршрут? Ищи другую купюру или выходи", – ворчал водитель маршрутки, курсирующей по улице Братиславской.
В еще в одной маршрутке (№242), перевозящей пассажиров с Лесного массива к Индустриальному мосту, пассажиры заметили рекламу туров в аннексированный Крым.
"Понятно, что на рекламе зарабатывают, но хоть бы постеснялись рекламировать крымский отдых в Киеве", – буркнул один из пассажиров в сторону водителя.
Запуск наземного транспорта в Киеве стал одной из обсуждаемых тем в соцсетях. Активист Алексей Павловский написал на своей странице, что пришлось проехать в столичном троллейбусе №12 (курсирует от станции метро Васильковская к центральному железнодорожному вокзалу).
"В троллейбусе не то что санитарную работу не проводили, его не мыли недели три. Окна и сиденья в пылюке в полсантиметра (на фото можно рассмотреть следы). На вопрос водителю о том, проводили ли санитарные мероприятия, тот ответил, что пока что нет. Жители Киева благодарят за заботу!".
На этот пост отреагировал замглавы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Исполнение и контроль по прописанным противоэпидемиологическим нормам – ответственность органов местного самоуправления. Передаю эту инфу в анализ обращений на горячую линию", – прокомментировал Виктор Ляшко.
Как сообщали ранее новости "Сегодня", после того, как в Киеве заработал наземный общественный транспорт, власти назвали условия, при которых начнутся перевозки пассажиров в столичном метро.
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