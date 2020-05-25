Киев перезапустил транспорт: как сейчас работают метро и маршрутки

И в подземном, и в наземном транспорте пассажиров пока немного

В Киеве после длительного карантина уже в обычном режиме работает общественный транспорт. Маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы начали курсировать в столице еще 23 мая, а вот подземка начала работу только сегодня, 25 мая. Для столичных пассажиров в связи с эпидемией коронавируса ввели ряд ограничений.

Хоть и метро в Киеве работает по старому графику и ценам, некоторые изменения все же есть. Теперь в подземку впускают только в масках, а на входе дежурят полицейские.

Видео: Сегодня

Пока что очередей в киевском метро нет, так как пассажиров в подземке немного.

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Отметим, что температуру на станциях метро пассажирам не проверяют. Но платформах уже нанесли разметки дистанции и рекомендации использовать маски и перчатки.

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Маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы в Киеве начали ходить еще 23 мая. В них тоже ввели карантинные ограничения. В частности, теперь в салоне маршрутки можно занимать только сидячие места, а при входе пассажирам проводят дезинфекцию. Людей в транспорт пускают только в масках.

Видео: PavlovskyNews, Telegram

Состоянием на сегодняшнее утро забитых автобусов и троллейбусов киевляне пока не видели.

Фото: PavlovskyNews

Отметим, что в Киевской КГГА новые правила проезда в Киевском метрополитене опубликовали еще до его запуска.

Напомним, также мы сообщали, что с 25 мая в Киеве возобновят свою работу все рынки и ярмарки.

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Кроме того, стало известно, что откроется в столице с 1 июня.

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