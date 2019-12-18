На новогодние праздники в Киеве могут закрыть центральную станцию метро

19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января возможны ограничения на станции "Золотые ворота"

В новогоднюю ночь метро Киева и общественный транспорт будут работать на три часа дольше. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В новогоднюю ночь работу метрополитена и наземного общественного транспорта продлят на три часа. Также организуют перевозки пассажиров по маршрутам, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних пар поездов метро", - говорится в сообщении.

Кроме того, 19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно закрытие на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

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Также в ночь с 31 декабря на 1 января планируется организовать работу фуникулера в круглосуточном режиме.

Также на время празднования изменит движение ряд маршрутов общественного транспорта.

Напомним, праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

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