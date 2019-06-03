На станциях метро в Киеве появятся туалеты

Уборные появятся на новых станциях, а также на тех, которые подлежат реконструкции

Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

С 1 сентября этого года вступят в силу обновленные Государственные строительные нормы по проектированию метрополитенов. Новыми нормами предусмотрено обязательная установка санузлов для пассажиров на входе/выходе из станций при их новом строительстве или реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Отмечается, что размещение санузлов на входе или выходе на станциях является оптимальным с технической точки зрения для нашей страны и это будет удобно для людей.

"Согласно новым ГСН, во время нового строительства и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станции, то есть на входе/выходе к ним. Санузлы должны обязательно быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Их проектирование должно осуществляться в соответствии с требованиями ГСН "Общественные здания и сооружения" и ГСН "инклюзивность зданий и сооружений", - уточнили в Минрегионе.

В сложных условиях при реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли. В таких случаях, согласно новым ГСН, санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации.

Напомним, что в Крещатом парке Киева поход в общественный туалет превратился в экстремальное занятие. Чтобы попасть в помещение, нужно спуститься по крутым ступеням вниз. Но проблема в том, что ступеньки вдоль поручня попросту разъехались в разные стороны и валяются на уцелевших. Их уже начали ремонтировать.

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