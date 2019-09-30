На столичной Борщаговке восстановили движение скоростного трмвая

Движение трамваев №1 и №3 было закрыто еще летом

Фото: "Борщаговка"/Facebook

В понедельник, 30 сентября, на столичной Борщаговке восстановили движение трамваев по скоростной линии. Об этом сообщают пользователи паблика "Борщаговка" в Facebook, публикуя соответствующие фото.

"Долгожданный трамвай пошел к Старовокзальной", – говорится в сообщении паблика.

Фото: "Борщаговка"/Facebook Реклама

Отметим, что накануне мэр Киева Виталий Кличко проверил как отремонтировали линию скоростного трамвая.

Следует уточнить, что на понедельник запланирован запуск движения трамваев №1, №3, а вот "двойка" ездить перестанет. Вместо нее запустят автобусы 2Т "Михайловская Борщаговка – Кольцевая дорога: ул. Симиренко – бульв. Кольцова – ул. Литвиненко-Вольгемут – ул.Зодчих – просп. Леся Курбаса, в обратном направлении – просп. Леся Курбаса – ул. Владимира Покотило – бульв. Кольцова – ул. Симиренко.

Напомним, что с ремонтом Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Академика Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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