Снос Шулявского моста: как можно будет объехать закрытый путепровод

Для легковых автомобилей разработали два маршрута

Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Снос Шулявского моста: как можно будет объехать закрытый путепровод //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2ba/c4f/5c52bac4f3174.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2ba/c4f/5c52bac4f3174.jpg 2019-03-04T19:33:26+02:00 Транспорт Для легковых автомобилей разработали два маршрута

Многострадальный Шулявский мост в столице ожидает реконструкция. Путепровод снесут и построят заново, а развязку к нему капитально отремонтируют. Уже ночью с 15 на 16 марта мост закроют для движения транспорта, а 17 марта начнут снос, напоминает "Информатор".

В ближайшие дни коммунальные службы установят новые знаки, которые объяснят, как водителям добраться к месту назначения, минуя строительство. Для легкового автотранспорта движение организуют следующим образом:

движение по улице Александра Довженко — улице Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет осуществляться по улицам: Антона Цедика (улица Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на улицу Вадима Гетьмана;

по улице Вадима Гетьмана — улице Александра Довженко (в сторону улицы Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на улицу Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);

односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до улицы Петра Нестерова и улицы Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор).

Также известно, что троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост". Со стороны улицы Телиги по улице Александра Довженко — конечная остановка "Ивана Гонты".

Ранее мы сообщали новые маршруты троллейбусов, которые сейчас ездят через Шулявский путепровод.

Также мы писали, как печально известный Шулявский путепровод снова оказался в центре внимания. Столичные водители начали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей части, из-за которых возникают аварии и огромные пробки. Жители шутят, что путепровод сам рассыплется еще до того, как его начнут демонтировать в рамках реконструкции. Реакция властей на критику последовала – в асфальте начали латать дыры.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Снос Шулявского моста: как можно будет объехать закрытый путепровод". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.