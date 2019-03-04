Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,58
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

Снос Шулявского моста: как можно будет объехать закрытый путепровод

Сегодня, 19:33

Для легковых автомобилей разработали два маршрута

Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня
Снос Шулявского моста: как можно будет объехать закрытый путепровод //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2ba/c4f/5c52bac4f3174.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2ba/c4f/5c52bac4f3174.jpg Транспорт Для легковых автомобилей разработали два маршрута

Многострадальный Шулявский мост в столице ожидает реконструкция. Путепровод снесут и построят заново, а развязку к нему капитально отремонтируют. Уже ночью с 15 на 16 марта мост закроют для движения транспорта, а 17 марта начнут снос, напоминает "Информатор".

В ближайшие дни коммунальные службы установят новые знаки, которые объяснят, как водителям добраться к месту назначения, минуя строительство. Для легкового автотранспорта движение организуют следующим образом:

  • движение по улице Александра Довженко — улице Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет осуществляться по улицам: Антона Цедика (улица Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на улицу Вадима Гетьмана;
  • по улице Вадима Гетьмана — улице Александра Довженко (в сторону улицы Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на улицу Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);
  • односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до улицы Петра Нестерова и улицы Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор).

Также известно, что троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост". Со стороны улицы Телиги по улице Александра Довженко — конечная остановка "Ивана Гонты".

Ранее мы сообщали новые маршруты троллейбусов, которые сейчас ездят через Шулявский путепровод.

Также мы писали, как печально известный Шулявский путепровод снова оказался в центре внимания. Столичные водители начали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей части, из-за которых возникают аварии и огромные пробки. Жители шутят, что путепровод сам рассыплется еще до того, как его начнут демонтировать в рамках реконструкции. Реакция властей на критику последовала – в асфальте начали латать дыры.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег шулявский путепровод, шулявский мост

Вы сейчас просматриваете новость " Снос Шулявского моста: как можно будет объехать закрытый путепровод". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

А мост и ныне там: с ЧП на Шулявском путепроводе прошло два года, а ремонт опять обещают

26 февраля, 17:13

Обещают разобрать и перекрыть для проезда в середине марта

ФОТОФАКТ. "Раскопки" под Шулявским мостом: рабочие перекрыли тротуар и укладывают трубы

31 января, 11:09

Под путепроводом продолжаются работы по обустройству инженерных коммуникаций

Ремонт и стройка: что будут делать с мостами в Киеве в 2019 году

10 января, 08:28

На капитальный ремонт моста Патона выделили 20 миллионов, а Шулявский путепровод начнут сносить в марте

Под Шулявским мостом в Киеве вырыли огромную траншею

19 декабря 2018, 11:59

"Тоннель" растянулся на десятки метров

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Шарм-эль-Шейх обнесут шестиметровой стеной

Идеальный вес женщины (таблица)

Умерла известная участница «Битвы экстрасенсов»

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)

''Прощай, немытая Россия'': любимый актер Путина сбежал на Запад

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Сегодня, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Вчера, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Михалкова потеряла дар речи, когда увидела Светлану Ходченкову

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

5 модных вещей, которые убивали своих владельцев