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На Южном мосту в Киеве ограничили движение

8 октября, 12:59

На переправе начались ремонтные работы по замене деформационного шва

/ Фото: Александр Яремчук

В Киеве на эстакаде Южного мостового перехода начался второй этап замены деформационного шва, в связи с чем движение в направлении Левого берега частично ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Коммунального предприятия "Киевавтодормост".

"Специалисты работают на третьей и частично второй полосах движения в направлении Левого берега. При благоприятной погоде работы должны завершить до конца октября", – говорится в сообщении.

Деформационный шов изготовлен и вкладывают по технологии Maurer (Германия).

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Напомним, что в Киевской области с 1 октября стартовал ежегодный осенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети. Проверка проводится с целью определения состояния эксплуатационного содержания улично-дорожной сети после окончания летнего сезона и надлежащей подготовки ее к зимнему периоду эксплуатации.

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Напомним, журналисты "Сегодня" ранее узнали, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько средств и времени нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния.

Кроме того, сообщалось, что из трассы Киев – Одесса хотят сделать автобан.

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транспорт Киев южный мост

Источник: Сегодня

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