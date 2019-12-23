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Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт (расписание)

23 декабря, 14:47

Фуникулер будет работать круглосуточно, а трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить дольше

/ Фото: Pixabay

В Киеве в новогоднюю ночь троллейбусы и автобусы, а также маршрутные такси и трамваи будут работать на несколько часов дольше. Фуникулер будет работать круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

Также в КП опубликовали расписание работы общественного транспорта.

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Напомним, что на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря 2019 года с 19:30 до 2:00 1 января 2020, а также 1 января 2020 года с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

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  • троллейбусы №6 от Минского массива ст. метро "Лукьяновская";
  • троллейбусы №16 от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбусы №18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в новогоднюю ночь метро Киева будет работать на три часа дольше. Кроме того, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно закрытие на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Также смотрите, как 19 декабря в центре столицы зажигали главную елку страны:

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транспорт Киев Новый год 2020

Источник: Сегодня

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