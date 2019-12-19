В центре Киева из-за празднований изменят работу автобусы и троллейбусы

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве во время новогодних и рождественских мероприятий изменит движение общественный транспорт, который курсирует в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, изменят движение троллейбусы №№ 6, 16, 18 и автобусы маршрутов общего пользования №№ 24, 114:

19 декабря с 16:00 до 22:00;

24 декабря с 16:00 до 22:00;

с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января;

1 января с 14:00 до 22:00;

7 января с 12:00 до 17:00.

Движение планируется организовать:

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троллейбусов маршрута № 6 от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусов маршрутов №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№ 24, 114 по схеме движения рабочими днями.

Кроме того, 22 декабря с 13:30 до 16:00 на время перекрытия движения на ул. Владимирской (на участке от б-ра Тараса Шевченко до Софийской пл.) планируется организовать движение автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№ 24, 114 по схеме движения рабочего дня, а именно ул. Крещатик.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в новогоднюю ночь метро Киева и общественный транспорт будут работать на три часа дольше. Кроме того, 19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно закрытие на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Напомним, праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

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