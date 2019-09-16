Новые проездные для школьников и студентов в Киеве: когда появятся и как их оформлять

Фото: КГГА

Реклама

В Киеве к концу года, когда в метро полностью откажутся от жетонов, для школьников и студентов запустят льготные электронные карточки.

"Для учеников электронный ученический билет будет изготовлен до конца года. Билет все школьники получат бесплатно. Он будет действовать в течение всего обучения в школе на все виды транспорта", – разъяснили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

В случае потери билета, его можно будет приобрести за 100 грн, заказав через личный кабинет киевлянина. Он будет льготным, без ограничения поездками. А для студентов будет выпущена студенческая транспортная карта, на которую будет представлена ​​возможность покупать транспортные продукты с 50% скидкой, рассказали в департаменте.

Пока школьники не получат новых пластиковых карт – они могут пользоваться бесплатным проездом по старым ученическим билетам, уточнили в КГГА.

Между тем, для оформления "смарт-карты" ученика, родителям советуют подать документы через Личный кабинет киевлянина – на сайте либо в приложении. Эти данные будут передаваться в школы, где учится ребенок, а оттуда – в IT-департамента КГГА. Затем школа централизованно получит карточки учеников и выдаст их школьникам. Первую карту выдадут бесплатно, но если школьник ее потеряет – за восстановление придется заплатить.

Отметим, что школьники при использовании ученических карт для льготного проезда, обязаны будут их валидировать – так же, как это сейчас происходит с Карточкой киевлянина.

Как сообщалось, к полному отказу от жетонов в подземке готовятся давно: это планировали сделать еще в 2017 году, начав постепенно приучать пассажиров переходить на карточки, которые позволяют экономить время, деньги и нервы. "Мы постепенно выводим жетоны из обращения и стараемся максимально автоматизировать все процессы", – говорили тогда в подземке. Постепенно количество пассажиров, предпочитающих жетоны, сократилось с 47% в 2017-м, до 20% в 2019-м. Между тем, он по-прежнему остается популярным средством оплаты для тех, кто метрополитеном пользуется нечасто.

Также отметим, что недавно Киеве посчитали тех, кто пользуется общественным транспортом. Так, за полгода единым электронным билетом оплатили 28 миллионов поездок. В основном – в наземном транспорте. Зато в подземке оказалось втрое меньше. Ежедневно в метро ездит 1,3 млн человек, а в троллейбусах и трамваях – 1,1 млн пассажиров. И примерно столько же горожан пользуются маршрутками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама