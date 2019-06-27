Стало известно, сколько жителей Киева пользуются общественным транспортом

Ежедневно в метро ездит 1,3 млн человек, а в троллейбусах и трамваях – 1,1 млн пассажиров

В Киеве посчитали тех, кто пользуется общественным транспортом. Так, за полгода единым электронным билетом оплатили 28 миллионов поездок. В основном – в наземном транспорте. Зато в подземке оказалось втрое меньше.

Ежедневно в метро ездит 1,3 млн человек, а в троллейбусах и трамваях – 1,1 млн пассажиров. И примерно столько же горожан пользуются маршрутками.

Ранее "Сегодня" узнали, сколько трамваев, автобусов и троллейбусов колесят по городу и планируют ли власти закупку новых. Всего на балансе "Киевпастранса" числится 1578 единиц общественного транспорта: 709 автобусов, 458 трамваев и 401 троллейбус. Но не весь транспорт ежедневно выходит на маршрут (многие в ремонте), даже в часы пик на городских маршрутах работают 360 троллейбусов, 275 трамваев, 355 автобусов и 135 коммунальных маршруток (71% от общего количества). Больше всего условно новой техники работает на автобусных и троллейбусных маршрутах — почти все машины выпущены после 2001 года, то есть им уже почти 20 лет. А вот на трамвайных маршрутах до сих пор используют 358 старых чешских трамваев "Татра Т-3" (1960—1990-х годов выпуска).

С 2010 года транспортники начали обновлять трамвайный парк: модернизировали несколько десятков "Татр", закупили 14 "Каштанов", сделанных в Киеве, и один "Богдан" в 2012 году (из-за высокой стоимости их решили не закупать). В 2016—2018 годах для "Киевпастранса" приобрели 47 польских трамваев Pesa и 10 львовских "Электронов". Как сообщили нам на предприятии, в этом году закупят 13 новых троллейбусов, а вот трамваи и автобусы приобретать пока не планируют.

Также новости "Сегодня" сообщали, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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