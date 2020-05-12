Новый алгоритм или динамическое ценообразование: почему в Киеве резко подорожало такси

Когда машин в месте повышенного спроса станет достаточно, цена снизится до базового тарифа, говорят в службах такси

С 11 мая в Украине ослабили карантин и разрешили работать многочисленным предприятий сферы продажи и обслуживания. Десятки тысяч людей в Киеве попытались добраться на работу. Но из-за того, что доступ в общественный транспорт разрешен только по спецпропускам, многим пришлось вызывать такси. Почему в столице резко подорожал частный извоз – говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

В компании Uklon нам рассказали, что за период карантина там полностью убрали коэффициент повышения цены во время пробок или плохих погодных условий, а также добавили новый алгоритм гибкого ценообразования.

"Так как сегодня спрос вырос, и многие люди поехали на работу, и это привело к пробкам, мы вернули коэффициент, но не в полной мере. Также благодаря гибкому алгоритму ценообразования в непиковые часы вы сможете уехать по стоимости, сниженной на 10-15% (вы едете немного позже/раньше, но при этом дешевле). Это сделано для того, чтобы распределить транспортную нагрузку в городе. По спросу на сегодня: рост по количеству поездок активно начался еще с пятницы (8 мая. – Ред. ), и эта тенденция продолжает держаться, но докарантинного уровня мы еще не достигли, если смотреть по месячным показателям", — рассказали в компании.

Тарас Потичный, региональный менеджер службы такси Bolt, в комментарии "Сегодня" объяснил, что базовый тариф на поездки в компании остается неизменным, а конечная стоимость услуги зависит от баланса спроса и предложения. Это принцип работы динамического ценообразования.

"Например, если в определенной локации собралось большое количество пассажиров, а водителей не хватает, цена на поездку из этой локации начинает расти. Это стимулирует других водителей выехать в зону повышенного спроса. Позже, когда водителей в месте повышенного спроса станет достаточно, цена начнет снижаться и приблизится к базовому тарифу. Такое повышение цены происходит ситуационно и может зависеть от многих факторов. В данном случае причиной такого роста стало ослабление карантина, когда открылись многие магазины, рестораны, салоны красоты и парикмахерские, а работу общественного транспорта не возобновили", — говорит Потичный.

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Напомним, во вторник, 12 мая, Киев парализовали масштабные пробки и люди часами добирались на работу .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "В Киеве в два раза взлетели цены на такси: почему и когда они вернутся в норму" .

А тем временем напомним, как нужно вести себя с неадекватным таксистом:

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