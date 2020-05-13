Очереди на транспорт в Киеве: спецбилеты не отменяли, на остановки хотят вернуть копов

В Киеве заметили гигантскую очередь к транспорту на Оболони. Пользователи социальных сетей пишут, что так сегодня утром люди ожидали транспорт – очередь выстроилась на десятки метров от остановки.

Киевляне утверждают, что так пассажиры пытались попасть в автобус №500, якобы при входе в салон уже ни у кого не проверяют наличие специального пропуска, который дает право на проезд, помимо оплаты.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" нас заверили, что действия специальных пропусков никто не отменял.

"На Оболони у нас работает маршрут №500 "Железнодорожный вокзал – улица Северная". Он заработал не так давно. Автобусы проходят через Оболонь. Очереди образовываются на остановках из-за того, что многие люди восприняли послабление карантина, как его отмену. Пассажиры решили, что они уже могут спокойно ездить в транспорте без масок и без специальных пропусков. Буквально вчера у наших водителей и кондукторов было много конфликтов с пассажирами, которые заходили в транспорт без специальных пропусков", – поясняют в КП "Киевпастранс".

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Там отмечают, что действия специальных пропусков, дающих право на проезд в общественном транспорте, никто не отменял.

"Возможно – это нелегальный перевозчик, который наклеил на ветровое стекло номер автобуса и таким образом занимается перевозками. Такие случаи уже были замечены в городе. Нужно разбираться. "Киевпастранс" перевозит пассажиров только при наличии специального пропуска, удостоверения личности и наличии у пассажира средства индивидуальной защиты", – заверяют в коммунальном предприятии.

Как вчера сообщал сайт "Сегодня" городские чиновники хотят вернуть на остановки общественно транспорта полицию, как это было в самом начале карантина.

"Сегодня возникла большая проблема с накоплением людей на остановках автобусов и на трамвайных станциях. Люди уже игнорируют все требования по безопасности, заходят в салоны без масок и без специальных пропусков, которые дают право на проезд. В салоны троллейбусов и трамваев набивалось огромное количество людей! Они просто не понимают, что попадают в зону риска. Нам придется возобновлять работу общественного транспорта так, как это было изначально, с привлечением к дежурствам на входе в транспорт сотрудников полиции. Без ограничительных мероприятий запустить транспорт в безопасном режиме, увы, невозможно", – заявил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Отметим, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой возобновить работу столичного метрополитена с 25 мая. Он отметил, что власти не планируют вводить специбилеты в метрополитене, так как это приведет к большим толпам и усугубит ситуацию.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве планируют возобновить регулярные перевозки общественным транспортом, кроме метро, с 22 мая. Об этом говорится в протоколе №24 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Конечным сроком выполнения поручения указано 21 мая, ответственный за реализацию – заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

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