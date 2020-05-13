Кличко просит Кабмин открыть метро в Киеве с 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров разрешить открыть столичный метрополитен с 25 мая. Об этом столичный глава сообщил на брифинге 13 мая.

"Я обращаюсь к правительству, после 22 мая, а точнее с 25 мая, потому что 22 мая – это пятница, разрешить возобновить работу метро столицы. Конечно, мы будем смотреть на ситуацию по распространению коронавируса и надеемся, что она не ухудшится. Мы не хотели закрывать метро, но когда все больше людей возвращаются на работу, на которую нужно доехать, в городе происходит коллапс. Мы будем настаивать на возобновлении работы метро", – сказал Кличко.

Он отметил, что идея ввести спецбилеты на проезд в метро – абсолютно утопична.

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"Мы создадим страшные толпы, будет такая ситуация, когда еще хуже. Поэтому метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить потом пассажиров, нормализовать работу всего общественного транспорта, но, я хочу обратиться к киевлянам. Это не означает, что все должны кататься как обычно. Тут наступает и ваша ответственность – маска, дистанция, элементарные правила. И проезд в транспорте – только на работу. Безопасность сегодня – прежде всего", – заявил Кличко, снова добавив, что в противном случае столицу ждет "инфекционный взрыв".

Напомним, что столичный метрополитен закрыт с 17 марта. Даты открытия метрополитена назывались разные, однако окончательное решение по его работе будет принимать Кабмин.

Отметим, что с 12 мая в столице ослабили карантин и город парализовали масштабные пробки, а люди часами добираются на работу. При этом существенно подорожало такси.

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