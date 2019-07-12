Парковочные рейды в Киеве: за два дня увезли на штрафплощадки 45 авто нарушителей

Масштабные рейды провели на бульваре Шевченко и улице Леонтовича

Фото: инспекция по парковке.

В городе началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить.

В течение двух дней в центре столицы патрульные полицейские и городские инспектора по парковке проводили масштабные рейды на бульваре Шевченко и ул. Леонтовича. От машин зачищали полосу общественного транспорта и остановки. За два дня эвакуировали 45 автомобилей.

Напомним, полоса для общественного транспорта на бул. Шевченко была выделена в октябре 2018 года, но водители периодически незаконно устраивают на ней стоянку, мешая ездить автобусам и троллейбусам. Таким вчера и позавчера пришлось несладко. Те водители, которые находились возле своего авто, отделались штрафами, а машины без хозяев были эвакуированы на штрафплощадки.

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Замдиректора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин поясняет, что эвакуируют в первую очередь те авто, которые стоят с грубым нарушением правил: на остановке транспорта, на пешеходном переходе и на отдельной полосе для гортранспорта. По его словам, инспектора по парковке пока в этом вопросе работают с копами, но вскоре смогут заниматься эвакуацией самостоятельно.

"Сейчас идет сертификация оборудования, необходимого нам для осмотра авто, фиксации правонарушений и передачи данных в реестр МВД", — поясняет Рахматуллин.

Кстати, сам реестр админнарушений пока работает в тестовом режиме, но скоро должен пройти регистрацию в Минюсте. В инспекции заверяют, что получат полный доступ к этой базе уже к концу августа.

СТОЛБЫ РАБОТАЮТ. Проверили мы и как обстоят дела с парковкой на других центральных улицах. На Терещенковской машинами заняты и официальная парковка, и проезжая часть. Та же проблема на улицах Ярославов Вал и Франко. А вот на ул. Шота Руставели ситуация иная. В конце прошлого года полосу общественного транспорта здесь оградили специальными столбиками-делиниаторами. И, как мы убедились, это работает: водители здесь не ездят и не паркуются. Правда, много машин стоит на тротуарах. Полностью очистить от неправильно стоящих авто удалось Михайловскую улицу — здесь можно свободно проехать даже в пиковое время.

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

ЗАТРАТЫ. За нарушение правил стоянки и парковки автохамам, чьи авто эвакуировали, придется выложить немалые деньги. Помимо штрафа в 255—510 грн, водитель обязательно должен оплатить услуги эвакуатора — от 700 до нескольких тысяч гривен в зависимости от веса машины. Также придется заплатить за каждые сутки простоя на штрафплощадке, по 144 грн.

Справки по поводу перемещения автомобилей советуют наводить по известному номеру 102. Эвакуированные машины, как говорят в ДТИ, хранятся на одной из штрафплощадок ГП "Информ-Ресурсы". На какой именно, подскажут уже на предприятии. Кстати, на днях глава департамента коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров заявил, что информация о штрафах и местах эвакуации транспорта также сразу появляется на платформе "Майно" Kyiv Smart City. Так что водитель может оперативно определить, куда бежать.

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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