В Киеве показали, как работает первый перехватывающий паркинг (фото)

Киевские чиновники показали, как работает один из первых перехватывающих паркингов столицы. Объект находится недалеко от станции метро "Выдубичи", под конструкциями Южного моста.

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По словам Александра Густелева, заместителя главы Киевской городской государственной администрации, перехватывающий паркинг уже месяц работает в тестовом режиме.

"Перехватывающий паркинг на "Выдубичах" рассчитан на 193 автомобиля. На территории, где он размещается, был проведен ремонт. На данный момент водители могут парковаться тут абсолютно бесплатно. Объект еще предстоит усовершенствовать. Установить шлагбаумы, видеонаблюдение, благоустроить территорию. Спустя время перехватывающий паркинг станет платным, но стоимость парковки будет минимальной, меньше, чем в центре города", – рассказал сайту "Сегодня" Александр Густелев.

Кроме того, паркинг в районе "Выдубичей" планируют расширить за счет еще двух участков, которые находятся рядом. Водители, которые приезжают в Киев из Одессы и Днепра смогут оставить тут свои автомобили и отправиться в центр города на метро.

Как заверяют в КГГА, на въездах в Киев появятся еще несколько перехватывающих паркингов. Все они будут находиться возле станций метро. Например, возле станции "Ипподром", "Сырец", "Красный хутор", "Героев Днепра", "Житомирская " "Берестейская", "Лесная" и "Черниговская". По предварительным подсчетам чиновников, общее число паркомест составит одну тысячу.

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Впрочем, когда заработает вся система перехватывающих паркингов, в мэрии пока не говорят. Некоторые из них еще обустраиваются.

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