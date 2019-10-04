Перекрытие дорог из-за марафона в Киеве: как будет работать городской транспорт

В Киеве 5 и 6 октября в центре в связи с проведением марафона будут ограничивать движение транспорта. Некоторые улицы уже начали перекрывать с вечера пятницы, 4 октября. Ограничат движение и на трех мостах: Северном, Гаванском и моста Патона.
Как сообщает "Киевпастранс", в связи с перекрытием улиц во время марафона 5-6 октября, свои маршруты изменит городской транспорт. Так, на время монтажа и демонтажа конструкций и оборудования для 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019, с 21:00 4 октября до 8:00 6 октября и с 16:00 до 22:00 6 октября изменятся маршруты:
- тролейбуса №6 – от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
- троллейбусов №16, 18 – соответственно, от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
На время проведения забега на дистанцию 10 км 5 октября с 13:00 до 18:10 меняется маршрут:
- автобуса №114 – на участках от ул. Милославской до Европейской пл. и от железнодорожного вокзала "Центральный" – далее ул. С. Петлюры – бульв. Т. Шевченко – ул. Леонтовича – в обратном направлении по той же схеме;
- автобуса №24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Европейской пл
- троллейбуса №3 – от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";
- троллейбуса №5 – от ул. Белицкой до ст. м. "Нивки";
- троллейбуса №7 – от ул. Чернобыльской до ст. м. "Нивки";
- троллейбуса №8 – от. ул. Смелянской до железнодорожного вокзала "Южный"
- троллейбуса №9 – от Международного аэропорта "Киев" ("Жуляны") до железнодорожного вокзала "Южный"
- троллейбуса №12 – от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";
- троллейбуса №14 – от Ботанического сада до ст. м. "Дворец Спорта";
- троллейбус №17 – от Площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";
- троллейбусов №40, 40к – от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)
- автобуса №2 – от ул. Булгакова до ст. м. "Берестейская";
- автобуса №5 – от. ул. Изюмской до ул. Жилянской;
- автобуса №20 – от ж/м Корчеватое до ст. м. "Лыбидская";
- автобуса №69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";
- автобуса №118 – от ст. м. "Черниговская" до Дворца спорта.
6 октября с 8:00 до 16:00 временно приостановят движение автобусов №5, 24, 55, 118, а также трамваев №14, 15, 18.
В это же время изменятся маршруты:
- автобуса №20 – от ж/м Корчеватое до ст. м. "Лыбидская";
- автобуса №51 – от ст. м. "Красный Хутор" до ст. м. "Черниговская"
- автобуса №53 – от Рыбальского полуострова до ст. м. "Тараса Шевченко";
- автобуса №62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
- автобуса №69 – от ул. Литвиненко – Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";
- автобуса №72 – от просп. Свободы до ст. м. "Тараса Шевченко";
- автобуса маршрута №114 – от ул. Милославской до железнодорожной станции "Зенит";
- автобуса №115 – от ж.д. вокзала "Дарница" до ст. м. "Черниговская";
- автобуса №119 – от ул. Василия Касияна до Воздухофлотского путепровода;
- троллейбуса №3 – от железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";
- троллейбусов №5, 7, 8, 17, 19Д – соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов и ул. Кадетский гай до Воздухофлотского путепровода;
- троллейбусов №6, 16, 18, 19, 33 – соответственно, от Минского массива, ул. Академика Туполева, ул. Сошенко и ул. Ольжича до ст. м. "Лукьяновская";
- троллейбуса №9 – от аэропорта "Киев" до железнодорожного вокзала "Южный";
- троллейбуса №12 – от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";
- троллейбуса №14 – от Ботанического сада до ст. м. "Дворец Спорта";
- троллейбуса №38 – от ст. м. "Выдубичи" до булв. Леси Украинки (ул. Новогоспитальной)
- троллейбуса №40 – от ул. Кадетский гай до железнодорожного массива (ул. Волгоградская)
- троллейбуса №43 – от Кибернетического центра до ст. м. "Лыбидская";
- троллейбуса №50 – от ул. Милославской до Дарницкой площади;
- трамвая №12 – от Пущи-Водицы до Подольского ТРЕД;
- трамвая №16 от ст. м. "Героев Днепра" до Подольского ТРЕД;
- трамвая №19 от плошади Тараса Шевченко в Подольского ТРЕД;
- троллейбусов №30, 30к, 31, 47 – от ул. Милославской до ст. м. "Дарница"
Как сообщалось, в Киеве в субботу и воскресенье, 5-6 октября, на Борщаговке не будет ходить скоростной трамвай № 1.
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