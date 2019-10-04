Перекрытие дорог из-за марафона в Киеве: как будет работать городской транспорт

Троллейбусы и автобусы изменят маршруты следования с 4 по 6 октября

Архивное фото / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве 5 и 6 октября в центре в связи с проведением марафона будут ограничивать движение транспорта. Некоторые улицы уже начали перекрывать с вечера пятницы, 4 октября. Ограничат движение и на трех мостах: Северном, Гаванском и моста Патона.

Как сообщает "Киевпастранс", в связи с перекрытием улиц во время марафона 5-6 октября, свои маршруты изменит городской транспорт. Так, на время монтажа и демонтажа конструкций и оборудования для 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019, с 21:00 4 октября до 8:00 6 октября и с 16:00 до 22:00 6 октября изменятся маршруты:

тролейбуса №6 – от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусов №16, 18 – соответственно, от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

На время проведения забега на дистанцию ​​10 км 5 октября с 13:00 до 18:10 меняется маршрут:

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автобуса №114 – на участках от ул. Милославской до Европейской пл. и от железнодорожного вокзала "Центральный" – далее ул. С. Петлюры – бульв. Т. Шевченко – ул. Леонтовича – в обратном направлении по той же схеме;

автобуса №24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Европейской пл

троллейбуса №3 – от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбуса №5 – от ул. Белицкой до ст. м. "Нивки";

троллейбуса №7 – от ул. Чернобыльской до ст. м. "Нивки";

троллейбуса №8 – от. ул. Смелянской до железнодорожного вокзала "Южный"

троллейбуса №9 – от Международного аэропорта "Киев" ("Жуляны") до железнодорожного вокзала "Южный"

троллейбуса №12 – от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

троллейбуса №14 – от Ботанического сада до ст. м. "Дворец Спорта";

троллейбус №17 – от Площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусов №40, 40к – от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)

автобуса №2 – от ул. Булгакова до ст. м. "Берестейская";

автобуса №5 – от. ул. Изюмской до ул. Жилянской;

автобуса №20 – от ж/м Корчеватое до ст. м. "Лыбидская";

автобуса №69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

автобуса №118 – от ст. м. "Черниговская" до Дворца спорта.

6 октября с 8:00 до 16:00 временно приостановят движение автобусов №5, 24, 55, 118, а также трамваев №14, 15, 18.

В это же время изменятся маршруты:

автобуса №20 – от ж/м Корчеватое до ст. м. "Лыбидская";

автобуса №51 – от ст. м. "Красный Хутор" до ст. м. "Черниговская"

автобуса №53 – от Рыбальского полуострова до ст. м. "Тараса Шевченко";

автобуса №62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";

автобуса №69 – от ул. Литвиненко – Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

автобуса №72 – от просп. Свободы до ст. м. "Тараса Шевченко";

автобуса маршрута №114 – от ул. Милославской до железнодорожной станции "Зенит";

автобуса №115 – от ж.д. вокзала "Дарница" до ст. м. "Черниговская";

автобуса №119 – от ул. Василия Касияна до Воздухофлотского путепровода;

троллейбуса №3 – от железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусов №5, 7, 8, 17, 19Д – соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов и ул. Кадетский гай до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусов №6, 16, 18, 19, 33 – соответственно, от Минского массива, ул. Академика Туполева, ул. Сошенко и ул. Ольжича до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбуса №9 – от аэропорта "Киев" до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбуса №12 – от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

троллейбуса №14 – от Ботанического сада до ст. м. "Дворец Спорта";

троллейбуса №38 – от ст. м. "Выдубичи" до булв. Леси Украинки (ул. Новогоспитальной)

троллейбуса №40 – от ул. Кадетский гай до железнодорожного массива (ул. Волгоградская)

троллейбуса №43 – от Кибернетического центра до ст. м. "Лыбидская";

троллейбуса №50 – от ул. Милославской до Дарницкой площади;

трамвая №12 – от Пущи-Водицы до Подольского ТРЕД;

трамвая №16 от ст. м. "Героев Днепра" до Подольского ТРЕД;

трамвая №19 от плошади Тараса Шевченко в Подольского ТРЕД;

троллейбусов №30, 30к, 31, 47 – от ул. Милославской до ст. м. "Дарница"

Как сообщалось, в Киеве в субботу и воскресенье, 5-6 октября, на Борщаговке не будет ходить скоростной трамвай № 1.

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