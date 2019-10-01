В Киеве с 4 по 6 октября массово перекроют дороги: список улиц и время перекрытия

Фото: kyivmarathon.org

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В Киеве 5-6 октября в центральной части Киева будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением 10th Wizz Air Kyiv City Marathon. В целом, движение транспорта будет ограничено на около 40 улицах Киева и трех мостах: Северном, Гаванском и мосту Патона, сообщают организаторы.

"Перекрытие транспортного движения – одно из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом более 17 000 участников мероприятия, среди которых есть дети, старики и люди с инвалидностью, получат гарантию безопасности на трассе забега", – объясняют в компании Run Ukraine, организаторе Киевского марафона.

В пятницу, 4 октября, в районе Софийской площади начнутся подготовительные работы, поэтому уже в 21:00 будет ограничено движение по Владимирскому проезду, улицами Аллы Тарасовой и Малой Житомирской. Разблокировано движение по этим улицам будет уже в воскресенье, 6 октября, в 22:00.

Утром 5 октября для транспортного движения будут закрыты улицы Трехсвятительская и Владимирская (участок от Большой Житомирской до Софиевской). Движение по ним также будет восстановлено 6 октября в 22:00.

Ограничивать и возобновлять движение по другим улицам Киева во время марафона будут постепенно. Всю трассу Киевского марафона разбили на условные участки, движение транспорта на которых будет восстанавливаться сразу после того, как бегуны их преодолеют.

"Например, площадь Победы и улицы Жилянская и Саксаганского будут открыты для автомобилистов уже в 11:15 в воскресенье, доступ к бульвара Дружбы народов и моста Патона появится около 13:15, а вот тем, кто захочет проехаться по улице Сечевых Стрельцов, придется подождать до 16:00", – объясняют организаторы марафона.

Все организуется таким образом, чтобы как можно быстрее восстановить регулярное движение транспорта и минимизировать уровень заторов. При необходимости на трассу марафона будет допущен спецтранспорт: автомобили полиции, "скорой", пожарной и газовой службы, а также службы лифтов.

На перечисленных ниже улицах будет ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного и велосипедного. Run Ukraine приносит свои извинения за неудобства и приглашает всех на Софийскую площадь поддержать бегунов из разных стран мира.

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График ограничения движения в Киеве на время 10th Wizz Air Kyiv City Marathon:

4, 5, 6 октября:

Владимирский проезд – с 21:00 4 октября до 22:00 6 октября

ул. Аллы Тарасовой – с 21:00 4 октября до 22:00 6 октября

ул. Малая Житомирская – с 21:00 4 октября до 22:00 6 октября

5-6 октября:

ул. Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевской) – с 05:00 5 октября до 22:00 6 октября

ул. Трехсвятительская – с 05:00 5 октября до 22:00 6 октября

5 октября:

ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Коновальца) – с 13:00 до 16:30

ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Майдана Независимости) – с 13:00 до 17:50

ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) – с 12:00 до 17:50

ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) – с 12:00 до 17:50

ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-ра Шевченко) – с 13:00 до 17:50

б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Крещатик) – с 13:00 до 17:50

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) – с 13:00 до 17:50

6 октября:

ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) – с 05:00 до 22:00

ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до ул. Михайловской площади) – с 05:00 до 22:00

ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-ра Шевченко) – с 08:00 до 11:15

б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Крещатик) – с 08:00 до 11:15

площадь Победы – с 08:00 до 11:15

ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) – с 08:00 до 11:15

ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) – с 08:00 до 11:15

ул. Жилянская – с 08:00 до 11:15

ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) – с 08:00 до 11:15

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) – с 08:00 до 11:45

ул. Крещатик – с 08:00 до 11:45

Европейская площадь – с 08:00 до 11:45

Музейный переулок – с 08:00 до 11:45

ул. М. Грушевского – с 08:00 до 11:45

Петровская аллея – с 8:20 до 11:45

Парковая дорога – с 8:20 до 11:45

Днепровский спуск – с 08:30 до 12:15

аллея Героев Крут – с 08:30 до 12:15

ул. Лаврская – с 08:30 до 12:15

пер. Запечерный – с 08:30 до 12:15

просп. Соборности – с 8:45 до 13:00

ул. Сверстюка – с 8:45 до 13:00

Русановский канал – с 8:45 до 13:00

ул. Энтузиастов – с 8:45 до 13:00

Русановская набережная – с 8:45 до 13:00

б-р. Дружбы Народов – с 8:45 до 13:15

мост Патона – с 8:45 до 13:15

Набережное шоссе – с 8:45 до 13:45

ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний вал до Почтовой площади) – с 8:45 до 15:30

ул. Трухановская – с 09:00 до 14:30

Парк Муромец – с 09:30 до 15:00

Северный мост – с 09:30 до 15:00

Гаванский мост – с 09:30 до 15:00

ул. Набережно-Рыбальская – с 09:30 до 15:30

ул. Нижний вал – с 9:45 до 15:30

ул. Глыбочицкая – с 9:45 до 15:45

Глыбочицкий проезд – с 9:45 до 16:00

ул. Вячеслава Черновола – с 10:00 до 16:00

ул. Сечевых Стрельцов – с 10:00 до 16:00

Ознакомиться с картой перекрытия и полным перечнем улиц, где будет ограничено движение транспорта, можно по ссылке: http://catcut.net/wKsC

Напомним, ранее киевлян возмутило перекрытие проспекта Григоренко на Позняках для проезда кортежа премьер-министра Молдовы Майи Санду.

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