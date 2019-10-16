Почему не работают "порталы метро на Троещину" на станции "Позняки"

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Реклама

Информационные боксы, которые появились на станции метро "Позняки" еще в конце июля, до сих пор не работают. В компании, которая по договору с городскими властями их установила, летом нам пообещала, что информационные панели заработают с 1 сентября. Увы, но они не заработали даже в октябре. "Сегодня" разбирались, в чем же причина.

Напомним, на информационных панелях пассажиры смогут узнать всю необходимую информацию о подземке, параллельно на экранах будут показывать новости компаний, как в поездах метро. Кроме того, тут можно будет получить детальную навигацию по самой станции, найти информацию о ближайших улицах, городском наземном транспорте, аэропортах и посмотреть карту метрополитена. Также на боксе есть кнопка для вызова дежурного по станции и кнопка для помощи человеку на инвалидной коляске, который приедет на станцию.

Киевляне, которые каждый день проходят мимо двухметровых боксов на "Позняках", активно обсуждают необычные конструкции в социальных сетях. Их называют "порталами метро на Троещину", "шкафами от мэра" и "машинами времени"… Многие бабушки и дедушки используют конструкции как подпорку, когда ожидают поезд на перроне, а дамы – как зеркало, чтобы поправить прическу.

"Мы посчитали, что запускать в работу информационные панели на одной станции не имеет смысла ни коммерческого, ни организационного. Мы тестировали систему на "Позняках" в нерабочее время подземки, без пассажиров. Нужно было все проверить, чтобы избежать сбоев в работе. Теперь хотим запустить всю сеть по метрополитену. Нам нужно будет передавать данные с каждой станции в единый центр. Под это сейчас готовится инфраструктура – серверы, проверяются каналы соединения, утверждается проектная документация по подключению всего оборудования на станциях, которые будут оборудованы информационными панелями. Все строго согласовывается с метрополитеном. Их специалисты вносят изменения, а мы исправляем недочеты и переделываем документацию", – поясняет сайту "Сегодня" Олег Хаврук, директор компании, которая занимается установкой панелей.

Читайте также: Эксклюзив: Кличко рассказал, когда будет построено метро на Троещину

Хаврук отмечает, что заминка с подключением боксов на станции метро "Позняки" связана с тем, что они должны быть оборудованы переговорными устройствами для связи с диспетчерской подземки.

"Техническая служба метрополитена должна установить у себя программное обеспечение, которое может принимать такие вызовы от пассажиров, обрабатывать их и обеспечивать коммуникацию со станцией. Я думаю, что на этой неделе мы проведем совместное тестирование оборудования и можно будет запускать информационные стенды на "Позняках" в работу. Пассажиры нас просто не поймут, если мы будем что-то показывать на экранах, а необходимая кнопка по вызову сотрудника станции к стенду будет не рабочей. Поэтому нам необходимо еще две недели, чтобы запустить в работу информационные панели на "Позняках", – говорит Хаврук.

Он добавляет, что с 1 ноября компания планирует начать массовую установку информационных панелей и на других станциях столичного метрополитена.

"Пока не готов сказать на каких именно станциях появятся информационные панели. Все зависит от типа станции и можем ли мы их там технически установить. Могу сказать, что информационные панели будут появляться с 1 ноября, как минимум на двух станциях метрополитена в неделю. Сейчас составляется график установки", – заверяет Хаврук.

В компании пока не готовы озвучить стоимость проекта. Она станет известна через две недели, когда процесс установки информационных панелей запустится на полную мощность.

Ранее также сообщалось, что подземный переход возле станции метро "Позняки" зачистили от киосков. Такое решение приняли городские власти после многочисленных жалоб жителей района.

Напомним, ранее в киевском метро проехался известный голливудский актер Том Круз:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама