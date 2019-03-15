Последние дни Шулявского моста: на дорогах спешно латают выбоины, а торговцы не спешат уходить

Снос Шулявского моста – как проходит подготовка объездных путей

Фото: Григорий Салай

Последние дни Шулявского моста: на дорогах спешно латают выбоины, а торговцы не спешат уходить Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b60/a4d/5c8b60a4d8db6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b60/a4d/5c8b60a4d8db6.jpg 2019-03-15T10:22:00+02:00 Транспорт Снос Шулявского моста – как проходит подготовка объездных путей

В Киеве завтра, 16 марта, аварийный Шулявский путепровод наконец закроют на реконструкцию. "Сегодня" побывали на месте и узнали, успевают ли рабочие обустроить объездные пути.

В четверг днем работы шли на нескольких участках — под мостом, на улице Вадима Гетьмана в сторону проспекта Победы, на улице Довженко, а также на улицах Цедика и Нестерова. На проспекте Победы уже установили три светофорных объекта — один при съезде с улицы Гетьмана на проспект, второй — на пересечении улицы Нестерова с Победы, третий — на съезде с проспекта на улицу Гарматную.

Под мостом рабочие уже уложили подземные коммуникации. Там же мы обнаружили палатку, в которой мужчина торговал бельем.

"Мне ваша стройка путепровода до одного места. Буду и дальше торговать трусами!" — заявил нелегальный торговец.

Рабочие, правда, оттеснили его ближе к подземному переходу. И, говорят, что вскоре совсем прогонят, поскольку находиться под конструкциями опасно.

Сейчас на объекте работают в одну смену, но строители говорят, что успевают все сделать в срок. А вот монтеры контактных сетей вчера нам пожаловались, что свой участок работы они должны были начать еще до 1 марта, но из-за постройки новых объездов смогли приступить к работе только пару дней назад. На участке съезда от улицы Гетьмана на проспект Победы уже засыпали траншеи с подземными коммуникациями и укладывают новый асфальт. На ул. Довженко объезд уже полностью готов к работе.

Мы обратили внимание на то, что на этих участках также монтируют троллейбусную электросеть. Немного странно, ведь на период реконструкции моста четыре троллейбусных маршрута не будут ходить на этом участке.

"Контактную сеть для троллейбусов рабочие действительно монтируют. Она создается для возможности заезда троллейбусов в депо, после работы на укороченных маршрутах", — объяснил "Сегодня" Александр Здольник, главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Мы прошлись по улицам Цедика и Нестерова, движение по которым будет односторонним. Новые дорожные знаки там уже установили, однако вчера они были повернуты так, что их не было видно водителям. Рабочие нам объяснили, что установят их правильно завтра, когда перекроют мост. На улице Нестерова коммунальщики как раз устанавливали на столбы новые светофоры. Отметим, состояние дорог на этих улицах оставляет желать лучшего, на них — многочисленные выбоины. Сейчас самые проблемные участки латают. На капремонт времени нет — уже завтра здесь начнется интенсивное движение.

В КГГА заверяют, что никаких задержек в ремонте Шулявского моста не будет.

"Закрываем путепровод для транспорта завтра, а в воскресенье начинаем его снос. В июне закончим демонтаж, а к концу года откроем новый мост", — заверил нас Александр Здольник.

Напомним, стоимость реконструкции нового шестиполосного моста составит более 830 млн грн.

Как известно, до закрытия проезда по "уставшему" Шулявскому мосту остался один день. Напомним, его перекроют 16 марта, а уже 17-го начнутся демонтажные работы. Сейчас возле многострадального путепровода – немало строительной техники, также можно заметить временные дорожные знаки на стойках, которые будут показывать объезд и ограничение скоростного режима в месте ремонта.

На съезде с моста, расположенном вдоль нечетной стороны улицы Гетьмана, уже почти засыпали траншеи и начали восстанавливать дорогу – ее часть уже залита бетонной основой. Правда, проход для пешеходов здесь по-прежнему огражден, люди проходят по скверу возле поликлиники. Напомним, съезды с Шулявского моста закрыли 17 августа 2018 года, с тех пор там проходят ремонтные работы и укладка новых инженерных коммуникаций.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.