ФОТОФАКТ. Ремонт Шулявского моста: возле путепровода появились огромные трубы

Сегодня, 18:05

На месте работает экскаватор


Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

В Киеве продолжается подготовка к демонтажу Шулявского путепровода. Так, возле моста появились огромные трубы, а на закрытых съездах, где уже полностью снят асфальт, работает экскаватор.

Отметим, что днем часть закрытого съезда автомобилисты часто используют в качестве парковки.

Как сообщалось ранее, рабочие продолжают перенос коммуникаций, а демонтажные работы на мосту ориентировочно начнутся в средине декабря. Тогда же планируют перекрыть движение по "уставшему" путепроводу.

Как мы писали ранее, начало демонтажа "уставшего" Шулявского путепровода отложили: 3-4 ноября мост был по-прежнему открыт для транспорта, хотя в начале октября в компании, занимающейся реконструкцией путепровода, сообщали, что в указанные даты его начнут сносить.

В компании "Североукраинский строительный альянс" ("Альянс"), которая  будет заниматься строительством новой развязки, заявили, что снос существующих конструкций аварийного путепровода продлится около двух месяцев. Потом поэтапно будет проходить стройка.
Киев, ремонт, стройка, снос, рабочие, трубы, шулявский путепровод, шулявский мост
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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