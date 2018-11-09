ФОТОФАКТ. Ремонт Шулявского моста: возле путепровода появились огромные трубы

В Киеве продолжается подготовка к демонтажу Шулявского путепровода. Так, возле моста появились огромные трубы, а на закрытых съездах, где уже полностью снят асфальт, работает экскаватор.

Отметим, что днем часть закрытого съезда автомобилисты часто используют в качестве парковки.

Как сообщалось ранее, рабочие продолжают перенос коммуникаций, а демонтажные работы на мосту ориентировочно начнутся в средине декабря. Тогда же планируют перекрыть движение по "уставшему" путепроводу.

Как мы писали ранее, начало демонтажа "уставшего" Шулявского путепровода отложили: 3-4 ноября мост был по-прежнему открыт для транспорта, хотя в начале октября в компании, занимающейся реконструкцией путепровода, сообщали, что в указанные даты его начнут сносить.

В компании "Североукраинский строительный альянс" ("Альянс"), которая будет заниматься строительством новой развязки, заявили, что снос существующих конструкций аварийного путепровода продлится около двух месяцев. Потом поэтапно будет проходить стройка.