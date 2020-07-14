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Пробки в Киеве: дорожники ограничили проезд возле проспекта Науки

14 июля, 09:18

Наталья Руда Наталья Руда

На Китаевской до 25 июля будут обновлять покрытие

В Киеве с 7:00 14 июля частично ограничили проезд на улице Китаевская в Голосеевском районе в связи с проведением среднего ремонта.

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Об этом сообщается в Telegram-канале "Киевавтодора".

Движение будет ограничено до 25 июля.

Дорожники уточнили, что на улице будут обновлять покрытие на участке между просп. Науки и ул. Учебной.

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Водителей призвали не оставлять автомобили на проезжей части.

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Вместе с тем, утром 14 июля на проспекте Науки в районе Китаевской уже наблюдаются пробки.

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Напомним, в столице дорожники до конца года планируют работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту проспектов Степана Бандеры и Любомира Гузара, ул. Борщаговской, Подольского мостового перехода, Шулявского и Борщаговского путепроводов, комплекса путепроводов на пересечении ул. Богатырской и просп. Степана Бандеры, ул. Богатырской и просп. Оболонского, пешеходных мостов возле ул. Николая Василенко и кинотеатра "Лейпциг".

Также мы писали о новом скандале вокруг строительства Подольско-Воскресенского моста в столице.

Тем временем в Кривом Роге дорогу хотят проложить на месте дач местных жителей:

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Киев ремонт дорог Китаево

Источник: Сегодня

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