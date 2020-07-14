Пробки в Киеве: дорожники ограничили проезд возле проспекта Науки

В Киеве с 7:00 14 июля частично ограничили проезд на улице Китаевская в Голосеевском районе в связи с проведением среднего ремонта.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Киевавтодора".
Движение будет ограничено до 25 июля.
Дорожники уточнили, что на улице будут обновлять покрытие на участке между просп. Науки и ул. Учебной.
Водителей призвали не оставлять автомобили на проезжей части.
Вместе с тем, утром 14 июля на проспекте Науки в районе Китаевской уже наблюдаются пробки.
Напомним, в столице дорожники до конца года планируют работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту проспектов Степана Бандеры и Любомира Гузара, ул. Борщаговской, Подольского мостового перехода, Шулявского и Борщаговского путепроводов, комплекса путепроводов на пересечении ул. Богатырской и просп. Степана Бандеры, ул. Богатырской и просп. Оболонского, пешеходных мостов возле ул. Николая Василенко и кинотеатра "Лейпциг".
Также мы писали о новом скандале вокруг строительства Подольско-Воскресенского моста в столице.
Тем временем в Кривом Роге дорогу хотят проложить на месте дач местных жителей:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк