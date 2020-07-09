Вокруг Подольского моста в Киеве вспыхнул новый скандал: из бюджета пытались украсть 80 млн гривен

В Киеве на строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода, которое продолжается уже более 15 лет, пытались украсть из бюджета 80 миллионов гривен.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что в 2017 году частное общество обратилось в хозяйственный суд с иском о взыскании с местного бюджета ущерба, якобы причиненного в результате строительства Подольского мостового перехода. По доводами общества, оно является арендатором земельного участка рядом со строительством, и размещенному на нему имуществу (старым промышленным зданиям) нанесен ущерб", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, прокуратура установила, что решение хозяйственного суда о взыскании десятков миллионов гривен основывается только на противоречивом заключении экспертизы. Других доказательств, подтверждающих ущерб, нет.

В итоге суд апелляционной инстанции отменил решение хозяйственного суда о взыскании с бюджета 80 миллионов гривен.

Реклама

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киеве жители Русановских садов протестуют из-за строительства Подольского моста.

Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама