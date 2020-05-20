Пробки в Киеве: где заблокирован проезд и какая ситуация с общественным транспортом

Из-за тянучек с перебоями ходят и автобусы с троллейбусами, которые и без того ездят в ограниченном режиме

В среду, 20 мая, столичные дороги с самого утра снова сковали масштабные пробки. Согласно данным сервиса Google Maps, сейчас сложно выехать с Левого берега, есть проблемы с проездом на проспекте Победы, в центре и на Столичном шоссе.

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Так, пробками традиционно парализованы проспект Бажана, Южный мост, Дарницкое шоссе и Дарницкий мост, мост Патона, Дарницкая площадь и проспект Гагарина. Усложнено движение также на мосту Метро, Броварском проспекте, улице Братиславской и бульваре Перова.

Также сложно выехать с Троещины – стоят улица Бальзака, проспект Шухевича и Северный мост.

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Пробки на Троещине 20 мая / Фото: dtp.kiev.ua

Усложнен проезд на Подоле и на Лукьяновке, на проспекте Победы, на улицах Жилянской и Борщаговской а также на улицах Гетьмана и Довженко.

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Не лучше ситуации на проспекте Гузара, Лобановского, а также на улице Заболотного и Столичном шоссе.

Также отметим, что с 8:00 до 17:00 частично ограничен проезд на улице Генерала Наумова из-за ремонта. Кроме того, до 25 мая частично ограничено движение на улице Привокзальной.

Тем временем общественный транспорт из-за пробок ходит с перебоями. Как сообщает "Киевпастранс", утром задерживается движение троллейбусов №30, 91 и автобусов №114 на пр. Маяковского – пл. Керченская. Маршруты курсируют без соблюдения графика движения. При этом километровые очереди на транспорт тоже никуда не делись. Очевидцы делятся фотографиями с остановок в социальных сетях.

/ Фото: dtp.kiev.ua

Отметим, с 12 мая в столице ослабили карантин, однако общественный транспорт не вернулся в обычный режим работы и продолжает ездить по специальным билетам. Кроме того, подземка закрыта, что провоцирует в городе транспортный коллапс, так как многие пересели на личный транспорт и город вторую неделю стоит в масштабных пробках.

Кличко ранее обратился к Кабмину с просьбой разрешить возобновить работу метрополитена в Киеве с 25 мая.

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