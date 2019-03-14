Трамваи в Киеве стали чаще сходить с рельсов: водители озвучили причину
Скоростная линия на Борщаговку останавливалась дважды за неделю
В столице скоростной трамвай на Борщаговку дважды за неделю сходил с рельсов. Движение трамваев было заблокировано в течение часа. Так, недавно инцидент произошел утром на проспекте Академика Королева. Вагоны поднимали на рельсы автокраном.
"Ну, может, где-то полчаса, или больше. Я только видела, как он стал, потом его краном подняли и поставили", – рассказала киевлянка Галина Ивановна.
Трамвай сошел с рельсов почти на том же месте что и неделю назад.
"Ну, конечно, это не хорошо. Испуг, страх – как люди будут на это реагировать. Там и дети, и взрослые, и старики- они же могут и поранится", – говорит киевлянка Нина Павленко.
Тем временем, пассажиры отметили закономерность: сходят трамваи только определенной марки, которые сравнительно недавно начали курсировать на скоростной линии.
"Синенькие такие не сходят, сходит такой серенький есть трамвайчик. Я думаю, что это, видимо, в нем и причина", – считает Людмила Перевидин, пассажирка трамвая.
А вагоновожатая признается: по колее на линии невозможно нормально ехать – слишком старая.
"Эта колея не соответствует современной езде, она очень разбита. Едем, и везде у нас скоростные ограничения", – рассказала Ольга Заболотная, водитель трамвая.
Мы направили запрос в "Киевпастранс" с вопросом, почему же трамваи сходят с рельсов уже второй раз за неделю, и есть ли пострадавшие в авариях, но ответы нам до сих пор не предоставили.
Напомним, 1 февраля трамваи сходили с рельсов дважды за день – на Контрактовой площади и на Лесном. Во втором случае трамвай разогнался и не остановился, пока не снес два столба. К счастью, обошлось без пострадавших.
Тем временем, на улице Алма-Атинской в Днепровском районе реконструируют трамвайную линию. По информации Департамента транспортной инфраструктуры, во время реконструкции, в частности, будет обновлен участок трамвайных путей, контактной сети и сеть наружного освещения, обустроены 7 новых павильонов ожидания транспорта и 12 платформ, улучшено благоустройство территории.
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