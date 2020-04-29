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Пробок не избежать: в Киеве из-за ремонта улиц перекрыли несколько дорог

29 апреля, 09:23

Наталья Руда

С самого утра ограничен проезд на дублере проспекта Глушкова, на улицах Якутской и Инженерной, а также на проспекте Гузара

В Киеве в среду, 29 апреля, на нескольких улицах частично ограничили движение транспорта.

Как сообщает КК "Киевавтодор", на дублере проспекта Глушкова частично ограничили проезд с 8:00 до 21:00 29 апреля. Также подобные меры будут приниматься с 8:00 до 21:00 5 мая. Дорожники объяснили перекрытие ремонтом дороги на участке от Одесской площади до Кибцентра – сегодня там будут снимать асфальт, а 5 мая – укладывать.

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Также с 9:00 до 19:00 частично ограничили движение на улице Якутской, где продолжается средний ремонт.

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Кроме того, с 9:00 до 20:00 29 апреля дорожники асфальтируют участок проспекта Любомира Гузара от бульвара Вацвала Гавела до улицы Героев Севастополя.

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Объехать ремонтный участок можно по маршруту: просп. Гузара – ул. Вацвала Гавела – ул. Белецкого – ул. героев Севастополя.

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Частично ограничен проезд с 8:30 на улице Инженерной. До 18:00 среды там будут снимать старое дорожное полотно. Работы ведутся вблизи станции метро "Выдубичи". Ремонтный участок можно объехать по улице Стройиндустрии.

Напомним, не так давно ремонт столичных дорог стал причиной повышения уровня загрязненности воздуха.

Отметим, что всего в 2020 году власти предусмотрели капитальный ремонт и строительство 4 тысяч километров дорог государственного значения по всей стране. Кроме того, правительство поставило цель за ближайшие пять лет отремонтировать основные дороги в Украине – а это 24 тыс. км.

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транспорт Киев ремонт дорог

Источник: Сегодня

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