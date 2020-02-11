Проезд – за поцелуй: в День Святого Валентина фуникулер проведет романтическую акцию

Объятьями и поцелуями можно будет расплатиться в течение одного часа

Фото: Киевпастранс

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Столичный фуникулер в День Святого Валентина (14 февраля) подарит бесплатный проезд за объятья или поцелуй, сообщает "Киевпастранс".

"Ждем вас с 8:00 до 9:00. Ведь именно в это время, по исследованиям местного купидона, больше всего влюбленных!", – рассказали в коммунальном предприятии.

Также у влюбленных будет возможность выиграть проездной билет на три вида транспорта.

Напомним, в прошлом году столичные власти снова заговорили о масштабной реконструкции фуникулера и замене старых вагонов подъемника на современные, с прозрачной крышей и кондиционерами. К работам планируют приступить в этом году, обойтись они могут в 140 млн грн. По словам градоначальника, заменит старый подвижной состав фуникулера, который эксплуатируется уже более 30 лет, австрийская компания.

Также сообщалось, что со времен 1905 года, когда был запущен столичный фуникулер, он пережил несколько масштабных реконструкций. В том числе – четыре замены вагонов.

Тем временем, на горнолыжном курорте Штоос в Швейцарии открыли фуникулер с самым стремительным подъемом в мире. Для большего комфорта пассажиров, вагоны сделаны в форме бочек, их пол всегда находится в горизонтальном положении.

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