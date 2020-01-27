QR-билеты ввели на 10 станциях метро Киева (список)

Электронный билет на метро можно купить не только в кассе

Фото: КГГА

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В столице уже 300 тысячи пассажиров расплачиваются за проезд в подземке электронными билетами, сообщил Юрий Назаров, глава департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

"Каждый день эти люди осуществляют более 800 тысяч поездок с помощью KYIV SMART CARD или Карточки киевлянина. Эти пассажиры не ищут наличные, не компостируют билеты и не ждут своей очереди получить жетон. Они просто имеют одну карточку для любого вида транспорта и экономят с ней драгоценное время", – сообщил он.

Также он уточнил, что станций метро, ​​где можно воспользоваться QR-билетом, стало больше – теперь их 10:

Майдан Независимости

Площадь Льва Толстого

Почайна

Сырец

Харковская

Вокзальная

Театральная

Крещатик

Академгородок

Арсенальная

Кроме того, он напомнил, что пополнить транспортную карточку можно не только в кассах и платежных терминалах на станциях метро, но и в приложении Kyiv Smart City. Через него же можно отслеживать поездки.

Напомним, что ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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