Ремонт дорог в Киеве: где 10 ноября будет закрыт проезд и изменят маршруты транспорта

Сегодня, 17:56

Дорожники будут работать на нескольких участках

Ремонт дорог в Киеве: где 10 ноября будет закрыт проезд и изменят маршруты транспорта
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве 10 ноября с 9:00 до 17:00 будет ограничено движение на нескольких дорогах, сообщает "Киевавтодор".

Так, проезд ограничат:

  • на площади Героев Бреста (в направлении с пр. Победы на ул. Святошинскую)
  • на перекрестке ул. Львовской с ул. Святошинской.

Кроме того, в этот же день из-за капитального ремонта проезжей части на ул. Академика Туполева, на участке от ул. Эстонской до ул. Салютной, изменятся маршруты автобусов № 23 и № 90, уточнили в "Киевпастрансе".

На время проведения ремонтных работ автобусы будут курсировать так:

  • № 23 – от ул. Симиренко до станции метро "Нивки"
1555.
  • № 90 – от пл. Валерия Марченко до ул. Салютной по обычному маршруту, далее – ул. Салютная – ул. Данила Щербаковского – ул. Эстонская – ул. Академика Туполева, дальше по собственному маршруту.
1556.

Напомним, с пятницы, 9 ноября, будет частично ограничено движение на мосту им. Патона.  Отмечается, что движение транспорта в первой полосе в направлении с улицы Дружбы Народов на проспект Соборности будет перекрыто в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ. В компании попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонта.

Кроме того, на проспекте Бажана в Киеве будет частично ограничено движение транспорта с 11:00 утра в среду, 7 ноября, и до 23:00 во вторник, 18 декабря. Ограничение будет касаться полос в направлении центра города. Это связано с капитальным ремонтом деформационных швов эстакадной части Южного мостового перехода через реку Днепр. 
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Источник:

"Сегодня"

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