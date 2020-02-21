Ремонт дорог в Киеве: где активизировались работы

В Киеве коммунальщики активизировали ремонтные работы на Борщаговском путепроводе и на улице Богатырской

Столичные дорожники отрапортовали об активизации ремонта на переходных объектах в Киеве, чему способствует благоприятная погода.

Как сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор", самые активные работы ведутся на искусственных сооружениях на ул. Богатырской, Борщаговском путепроводе.

"Работы на искусственных сооружениях не останавливались. Благодаря благоприятной погоде мы активизировали ремонт. На путепроводах на улице Богатырской начинаем подготовку к бетонированию монолитного пояса между балками. Также устанавливаем опалубку шкафных стенок. На Борщаговском путепроводе устанавливаем опалубку для тротуара. А через несколько дней продолжим замену балок", – говорится в сообщении.

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На проспекте Бандеры начали обустройство технического тротуара. А на продолжении ул. Довбуша до Броварского проспекта работают на подъездных дорогах. Непосредственно на самой ул. Довбуша – в пределах жилой застройки. Уточняется что улица полностью перестраивается и сейчас идет обустройство основания дороги – песчано-щебеночной подушки. Сверху будет выстелено многослойное асфальтовое покрытие, будут построены тротуары и, кроме того, обещают и велодорожку. Движение грузовиков отведут от жилой застройки.

Также в Киеве начались средние ремонты – на улицах Тростянецкой, Быкова, Ушакова. Это обновление верхнего слоя покрытия и частичная замена и выравнивание бордюров.

Напомним, что в Киеве в этом году городские власти планируют провести капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов по 760 адресам.

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Луговой возле АЗС недалеко от ТЦ "Караван" коммунальные службы взялись укладывать асфальт, несмотря на сильный снегопад.

Также на Волыни селяне сняли на видео, как рабочие укладывают асфальт прямо на слой снега.

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