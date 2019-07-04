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Ремонт аварийного путепровода на Борщаговке в Киеве: появились фото и видео

4 июля, 13:12

На мосту уже сняли слои старого асфальта и бетона

Киевгосгорадминистрация опубликовала фото и видео ремонтных работ на Борщаговском путепроводе.

На мосту уже сняли слои старого асфальта и бетона и приступают к укладке новой арматуры. Также специалисты все подготовили и начнут работы по реставрации нижней части моста. Там тоже придется снимать старый слой бетона и устанавливать новые металлические конструкции. Но первоочередная задача – ремонт трамвайного полотна.

Борщаговский путепровод капитально не ремонтировался с 1965 года и находился в аварийном состоянии. Ранее мы показывали фото путепровода, который превратился в решето.

Мы писали, что в связи с ремонтом путепровода с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая №1 и №3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Ролана".

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


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Тег Киев, ремонт, путепровод

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Источник:

Сегодня

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