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Каждая секунда ценою в жизнь: в сети показали, как одесситы пропускают "скорую"

Сегодня, 21:43

Одесситы поддержали медиков в желании поскорей доставить пациента в больницу

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Григорий Салай
Каждая секунда ценою в жизнь: в сети показали, как одесситы пропускают "скорую" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/072/d5d/5c4072d5df5d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/072/d5d/5c4072d5df5d2.jpg Одесса Одесситы поддержали медиков в желании поскорей доставить пациента в больницу

В сети появилось видео, на котором можно увидеть отношение обычных украинских водителей к желанию шофера скорой помощи поскорее доставить пациента в больницу.

В ролике, опубликованном Facebook-сообществом "Баба і кіт" с водительского места в карете медицинской машины, показано, что участники дорожного движения вполне адекватно реагируют на сирену и сигнальные маячки "скорой".

Практически все водители, попавшие на видео, прижимались к обочине, останавливались, перестраивались в другой ряд или просто притормаживали, чтобы пропустить "скорую". Интересно, что подобным поведением отличились даже традиционно невосприимчивые водители городских маршруток.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выяснили, какие новинки медреформы ждут Украину в 2019 году. Главными нововведениями в наступившем году эксперты считают реформу "скорой" и новые электронные инструменты в больницах.

А еще мы выяснили, кто получит бесплатное УЗИ и анализ крови. Это станет возможным с 15 апреля — в Минздраве ожидают, что к тому времени будет принято подготовленное ими постановление Кабмина. Пока проект документа опубликован на сайте министерства для обсуждения. 

Также оказалось, что бригады скорой помощи приезжает на вызов в среднем за восемь минут, но часто пациентов лечат неэффективно — таковы результаты трехдневного мониторинга Минздравом работы 30 подстанций неотложек. В ведомстве признаются, что впервые качество работы экстренной помощи оценивалось в ходе дежурств вместе с бригадами.

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Тег Одесса, медики, врачи, скорая, скорая помощь

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Сегодня

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