Снег в Киеве: город парализовали пробки

Ситуация на дорогах не катастрофическая

Утром во вторник, 3 декабря, в Киеве, где накануне выпал снег, наблюдаются традиционные пробки. Согласно данным сервиса Google Maps, в городе произошло до пяти аварий.

Так, заторы есть на проспекте Бажана, хотя Южный мост при этом свободен, на Дарницком мосту и Дарницком шоссе, на мосту Патона и проспекте Соборности, на Броварском проспекте, бульваре Перова, на проспекте Ватутина.

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Кроме того, застыла в пробках улица Богатырская, проспект Героев Сталинграда, улица Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе.

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Усложнен проезд на Жилянской, Воздухофлотском проспекте, Саксаганского, на проспекте Победы, на въезде в Киев со стороны Софиевской Борщаговки, Вишневого, Одесской трассы, Столичного шоссе.

Ранее сообщалось, что дороги в Киеве от первого снегачистит 187 единиц снегоуборочной техники.

Видео: Киевавтодор

А тем временем метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги осени. Среднемесячная температура ноября в столице составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

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