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Снег в Киеве: дороги чистят почти 190 единиц спецтехники

2 декабря, 23:25

Еще 231 единица спецтехники готова выехать в случае ухудшения погодных условий

Видео: Киевавтодор

Дороги в Киеве от первого снега чистит 187 единиц снегоуборочной техники.

Об этом заявили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"На дорогах Киева работают 187 единиц спецтехники КК "Киевавтодор". Еще 231 единица готова выехать в случае ухудшения погодных условий", – говорится в сообщении.

Техника еще до начала осадков выехала в городе, чтобы скорей начать обработку дорожного покрытия противогололедными средствами и уборки снега.

В "Киевавтодоре" внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с синоптической ситуацией принимают необходимые меры для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы.

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"Напомним, что в условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", – подчеркнули в сообщении.

Пешеходам рекомендуют двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными.

"Не забывайте, вы также являются участниками дорожного движения", – резюмировали в КГГА.

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Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что 3 декабря, Украину засыплет снегом.

Так, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег (ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях сильный снег). В результате осадков ожидается образование снежного покрова высотой 3-10 см, на дорогах гололед.

Также в Укргидрометцентре отмечают, что почти по всей территории страны будет мокрый снег, на юге еще и с дождем. В столице во вторник мокрый снег. Температура воздуха от -1 до +2, на юге до +5. В западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

А тем временем метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги осени. Среднемесячная температура ноября в столице составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами – совпала с приходом календарной зимы. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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Киев снег дороги киевавтодор уборка снега

Источник: kyivcity.gov.ua

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